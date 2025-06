Tagasi 04.06.25, 09:11 Lux Expressi juht: Soome minek on meie ajaloo suurim sündmus Sõitjateveoga tegelev Lux Express võtab oma Eesti äriühingule kuuluvad kuus bussi ja viib need laienemise eesmärgil Soome kaugliinidele, ütles ettevõtte juhatuse liige Ingmar Roos.

Foto: Liis Treimann

Roos rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et Soome laienemine on grupi jaoks ajaloo suurim sündmus. Ta täpsustas, et kuigi koostööd tehakse soomlaste Onnibusiga, hakkavad bussid liikuma Soome liinidel Lux Expressi kaubamärgi all.

Lisaks markeeris Roos, et Lux Express on seadnud juba pilgu ka Rootsi ja Norra turule. Lux Expressi juhatuse liige andis ka aimu, kui palju läheb ettevõttele maksma Soome turule laienemise esimene etapp.

