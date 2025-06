Tagasi 04.06.25, 08:54 Lux Express alustab Soomes koostööd kohaliku turuliidriga Lux Express laieneb Soome turule ja alustab koostööd kohaliku bussiettevõttega OnniBus.

Lux Expressi bussid alustavad Soomes reisijate teenindamist 19. juunil.

Foto: Lux Express

Lux Expressi bussid alustavad Soomes reisijate teenindamist 19. juunist. Bussifirma juhatuse liige Ingmar Roos ütles pressiteates, et see koostöö annab kindluse ja ambitsiooni seada järgmise kümnendi eesmärgiks laienemise Skandinaavia turule läbi frantsiisipartnerite. “Koostöö OnniBusiga on selle strateegilise suuna esimene oluline verstapost.”