Tagasi PRO 27.05.25, 14:02 Saksa sõjamasin tõusis Euroopa suurimaks Friedrich Merz lubas nii Vilniuses kui ka Helsingis, et siinne julgeolek on lahutamatu Saksamaa julgeolekust.

Saksamaa kulutab lõpuks rohkem kui 2 protsenti SKTst kaitsele.

Foto: Zumapress/Scanpix

“Ma ei tea, mida põrgut Putiniga juhtus,” on Donald Trump hämmingus. “Ma tean teda ammusest ajast ja olen temaga alati hästi läbi saanud. Nüüd lennutab ta aga rakette linnade pihta ja tapab inimesi – mulle ei meeldi see kohe üldse.”

On taas alanud kannapöörde nädal, kus Trump ja tema lähinõunikud räägivad Venemaale lisasanktsioonide kehtestamisest. Neist samadest, mida Trump eelmisel nädalal ei tahtnud, aga sellest eelneval nõudis.

Teise kannapöörde tegi ta suhtes Euroopa Liiduga, kui ähvardas esmalt reedel, et tõstab ennaktempos tolle juba juunis, ent siis taganes sellest pühapäeval pärast telefonikõnet Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, lubades jääda algse 9. juuli tähtaja juurde.

Just seepärast on enamik Euroopast mõistnud, et USA sõna ei maksa midagi. Nüüd on suur küsimus, kas Saksamaa oma maksab. Selle nädala briifing esitab hüpoteesi: vahest maksab see isegi rohkem, kui seni oleme aru saanud. Pikemalt juba allpool.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepiku uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing

Iisrael liigub paariariigi staatuse suunas. Juudiriigi peaminister Benjamin Netanyahu lubas, et Iisraeli väed okupeerivad Gaza sektori kolmveerandi ulatuses ja suunavad selle 2 miljonit elanikku kolme asulasse. Milline on pikk plaan Gazale, Netanyahu ei ütle ja võib-olla ka ei tea.