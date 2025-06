Tagasi 18.06.25, 11:06 Lev Dolgatsjov: kaitsesektori aktsiad on mullistunud, aga kasvavad veel Kui mõned aastad tagasi oli kaitsetööstus n-ö patune sektor, siis nüüd on investoritest rahvamass sinna teel, rääkis aasta investor Lev Dolgatsjov. Liikumine algas juba Ukraina täiemahulise sõja algusest.

Lisaks avab Lev Dolgatsjov, mida ta arvab investorite turvasadamast kullast.

Foto: Liis Treimann

Dolgatsjov tunnistab, et kaitsesektori aktsiad on mullistunud, aga mull kasvab veel ja veel, ütles Dolgatsjov. "See on minu isiklik tees, mitte investeerimissoovitus. Ma võin eksida, ma eksin palju," märkis Dolgatsjov.