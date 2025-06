Tagasi 19.06.25, 15:14 Kui AI õpetab, siis milleks veel koolitaja? Tehisintellekt ei asenda koolitajat – AI on intelligentne partner nii õppijale kui koolitajale, kes aitab õppeprotsessi paremini toetada.

Ilona Säälik ja Margo Loor.

Foto: Andres Laanem

Saates "Õppetund" räägime, kuidas AI muudab täiskasvanute õppimist ja õpetamist, kuidas aitab kujundada õppimisoskusi, soodustada iseseisvust ning toetada koolitaja muutunud rolli. K

ülas on KaiQ asutaja ja tegevjuht Margo Loor ning keeleõpetaja ja andragoog Ilona Säälik , kes jagavad oma kogemusi ja praktilisi vaatenurki.

„Suhtlemisoskus on selle sajandi üks võtmesoskuseid – nüüd ei puuduta see ainult inimeste, vaid ka inimese ja masina vahelist suhtlust,“ selgitab Margo Loor ja lisab: „kui sa pole veel AI-d millekski sisuliseks kasutanud, siis proovi ja hakka suhtlema – kasutamise käigus tulevad ka oskused.“

AI muudab kogu õppimist – seda, kuidas me mõtestame õppimist, milline on koolitaja roll ning kuidas on õppija toetatud.

Saadet juhib Katre Savi.