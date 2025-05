Tagasi 22.05.25, 14:01 Koolituseksperdid kiidavad neid puudutavat seadusemuudatust: see toob rohkem kasu kui kahju Täiskasvanute koolituse seaduse (TÄKS) muudatused seavad selgemad ootused koolitajate pädevusele ja koolitusasutuste kvaliteedile. Kuid mida need muudatused tähendavad tegelikkuses?

Anni Sild, Anneli Zirkel ja Georgi Timchenko.

Foto: Andres Laanem

Saates “Õppetund” arutlevad oma valdkonna asjatundjad seadusemuudatuste mõju ‒ selgub, et oodata on rohkem head kui halba. Samuti tuleb jutuks, kuidas hinnata koolitaja kompetentsust nii, et see ei muutuks bürokraatiaks, vaid looks väärtust õppijale.

Saadet juhib Katre Savi.