Tagasi 19.06.25, 08:53 Spordiajakirjanik: Pohlak võidab, aga asi võib selguda kohtus Täna toimuvad Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) presidendivalimised ja oleks väga suur üllatus, kui Aivar Pohlak ei võidaks, rääkis Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste. "Kõik märgid näitavad, et Aivar Pohlak oma toetajate ja oma tühjade kehadega, kes saavad hääletada, võtab selle asja ikkagi ära."

Delfi sporditoimetuse juhil pole kahtlustki, et Aivar Pohlak võidab valimised.

Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Siiski peab Leheste sõnul valmis olema kõigeks. "Kui peaks minema õige napilt, siis ei saa välistada, et president selgub kohtus, sest Allar Jõks on öelnud, et nende tühjade häältega tasub sinna minna," rääkis Leheste.

Olenemata kummagi kandidaadi võidust EJLi juhtimises ilmselt palju ei muutu, küll on aga avalikusse arusaam liidust muutunud, sest paljud asjad on päevavalgust näinud, sõnas Leheste.

Kuula pikemalt intervjuust, kuidas kandidaadid erinevat kampaaniat teevad ja miks Leheste nii kindel on, et Pohlak võidab.

Intervjueeris Janno Riispapp.