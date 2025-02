Tagasi 04.02.25, 06:00 Klavanit toetav tippjuht: peame mängima oma tugevustele nii majanduses kui vutimurul Digiriigile omast innovatsiooni kohtab Eesti jalgpallis napilt ning maailm liigub uue tehnoloogilise revolutsiooni tuules kiiresti kaugemale. Konkurentsis püsimiseks ja unikaalse eelise leidmiseks vajame uut lähenemist, kirjutab CGI Eesti tegevjuht Andres Birnbaum.

Andres Birnbaum (vasakul) ja Eesti Jalgpalli Liidu juhiks kandideeriv endine tipp-profijalgpallur Ragnar Klavan. Foto: Brit Maria Tael

Kui soovime jalgpalliriigina tõusta seniselt positsioonilt FIFA edetabelis kõrgemale, siis peame tegema midagi, mida teised veel ei tee. Eesti konkurentsivõime jalgpallis ei saa tulla kvantiteedist, vaid nutikusest.

See tähendab ühtlasi oskust pigistada vähestest ressurssidest välja maksimum. Edu saavutamiseks peame kaasama rohkem talente, teadlasi ja ettevõtjaid Eesti jalgpalli arendamisse. Ühtlasi tähendab see uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõttu, süsteemset lähenemist andmete kogumisele ja analüüsile ning teadlikku investeerimist noortesse talentidesse.

Pöördumatu protsess

Tehnoloogia laialdast kasutuselevõtmist Eesti jalgpallis toetavad mitmed argumendid. Tehnoloogia areng on viimastel aastatel keskmisest kiirem ning jõudnud juba mitmes tööstusharus jõujooni ümber kujundada. Ka jalgpalli kui spordiala saab nimetada tööstusharuks: näiteks Hispaanias moodustab jalgpalliga otseselt seotud majandussektor ligi 1,5% riigi SKPst.