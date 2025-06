Indrek Lepik jalgpalliliidust: poleks kohatu tuua võrdlust Keskerakonnaga

Eesti jalgpalliliidus olid esimest korda alates 2007. aastast valimised kahe kandidaadi vahel, rääkis Äripäeva ajakirjanik ja jalgpallisõber Indrek Lepik. "Valimiste absurdsust peegeldabki see, et me räägime sellest, kas keegi andestab kellelegi."

Sellepärast poleks Lepiku sõnul demagoogiline tuua paralleele liidu ja Keskerakonna vahel. "Savisaare ajal just, et kas siis Ragnar Klavan on nüüd Kadri Simson ja me jääme oma Jüri Ratast ootama järgmisel neljal aastal," näitlikustas Lepik.