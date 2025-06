Tagasi 25.06.25, 13:30 Eesti idufirmad on identiteedikriisis: ükssarvikuid napib ja sebrad ei paku pinget Kui veel hiljuti unistasime ükssarvikutest, siis nüüd on pilk suunatud hoopis sebradele, keda investorid põlgavad, ütles ettevõtja Aleksander Gansen. Tema sõnul on Eesti start-up-sektori seis nadi.

Ettevõtja Aleksander Gansen räägib saates “Ükssarvikute kasvulava” iduettevõtluse hetkeolukorrast.

Foto: LIIS TREIMANN

„Me oleme päris sügavas identiteedikriisi, millele aitab kaasa viimaste aastate fondide valitud mäng. Sellele aitab kaasa ka sõda Ukrainas ja see, et üle pika aja pole olnud ühtegi IPOt ega prisket exit’it. Nii et olukord on väga nadi,“ ütles Gansen saates ”Ükssarvikute kasvulava“.