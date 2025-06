Tagasi PRO 04.06.25, 12:28 Idu asemel riigifirma valinud Triin Agan: ei tahtnud enda raiskamisega riskida „Kui olin pärast 1,5 aastat pusimist ühe ettevõtte kinni pannud, siis mõtlesin, kas peaks jälle midagi käivitama, mis võib samamoodi lõppeda, või teha midagi muud. Tundsin, et potentsiaali on kogunenud, aga ebaõnnestudes raiskaksin selle jälle ära,“ selgitab 15 aastat iduettevõtluses tegutsenud Triin Agan kannapööret ja riigifirma Eesti Loto juhiks kandideerimist.

Saates “Juhi jutud” on külas Eesti Loto värske juht Triin Agan, kes liikus riigifirmasse pärast 15 aastat ettevõtlust ja ettevõtete ehitamist.

Foto: Andras Kralla

Tal on plaan muuta ettevõtte olemust, seda rohkem pilti ja jutuaineks tuua ning seda on juba saatnud juba kriitika. Mis ta sellest kriitikast arvab, mida õpetas talle edu tipul läbi põlemine, kuidas juhtida tööturul erinevaid põlvkondi, kuidas riigifirmat uuendada ja paljust muust tuleb juttu saates “Juhi jutud”.