Tagasi 21.06.25, 15:05 Tunnustatud teaduspõhine algatus kinnitas kiirmoekettide kliimaeesmärgid. “Kõlab üsna kahtlaselt.” Rahvusvaheliselt tunnustatud teaduspõhine organisatsioon SBTi kiitis heaks kiirmoebrändide Shein ja H&M kliimaeesmärgid. Jätkusuutlikuks nende tegevust teadlase sõnul siiski pidada ei saa.

Shein lisab eri allikate järgi oma e-poodi 6000 kuni 10 000 uut asja päevas. “Eos ei ole see kuidagi kestlik,” ütleb Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent Piret Vacht. Foto: Reuters/Scanpix

Rahvusvaheliselt usaldatud teaduspõhiste kliimaeesmärkide algatus (Science Based Targets initative ehk SBTi) on kinnitanud nii Sheini kui H&Mi kliimaeesmärgid ja -tegevuskava.

See tähendab, et ettevõtete sihid peaksid olema piisavad, et hoida globaalset soojenemist alla katastroofilise piiri ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, lähtudes eelkõige Pariisi kokkuleppest.

SBTi vaatab ainult kasvuhoonegaaside kogust, jättes kõrvale teised keskkonna- ja sotsiaalsed probleemid, näiteks ületootmise, inimõiguste rikkumise, veetarbimise, prügihunnikud ja kehvad materjalid.

Kiirmood põhjustab 8–10% emissioonidest ja 20% veereostusest maailmas.