Tagasi 30.06.25, 11:35 Rohetiigri eestvedaja: eestlaste uus algatus võib kasvada sama kuulsaks kui “Teeme ära” Rohetiiger veab projekti, kus on kokku kogutud juba üle 5000 Eesti inimese unistuse, millest pannakse kokku eestlaste unelmate teekaart, rääkis Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk.

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk

Foto: Erakogu

“Väidetavalt on see täiesti unikaalne,” ütles Eva Truuverk Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul võiks unistuste kogumine muutuda ka ülemaailmseks projektiks, nagu on koristustalgud “Teeme ära”.

Küll aga vajaks see globaalse laienemise projekt enda eestvedajat. “Sari juba otsib fonde, mis võiksid toetada ülemaailmse unistamise elluviimist, aga kui keegi tahab hakata seda eest vedama, siis see koht on olemas,” lausus Truuverk.

Samuti selgitas ta intervjuus, mida eestlaste kogutud unistustega üldse tehakse, kuidas neid töödeldakse ning kui kaua saab veel oma unistustest teada anda.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Hando Sinisalu.