Neste lahkus Rohetiigrist. Vastastikku jagatakse teravaid süüdistusi

Neste heidab Rohetiigrile ette biometaani eelistamist ja HVO kõrvale lükkamist Foto: LIIS TREIMANN

Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.

Neste Eesti juhatuse liige Ülle Tamme ütles, et otsus sündis raske südamega, sest Neste peab jätkusuutlikku arengut oluliseks ja panustab sellesse. “Neste jaoks on oluline, et otsuseid langetataks läbipaistvalt ning teaduspõhistel alustel. Selles osas nägime Rohetiigri teekaardi koostamisel olulisi vajakajäämisi, millele osutades ning Rohetiigrilt järele pärides me rahuldavaid vastuseid siiski ei saanud,“ märkis ta.