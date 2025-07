Tagasi 04.07.25, 15:00 Urmas Vaino: meie järel ei nuhi “riik”, vaid konkreetsed otsustajad Me kipume kriitiliselt rääkima “riigist”, kui tegelikult peaksime rääkima valitsusest – konkreetsetest otsustajatest ja poliitikutest, rääkis endine ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert Urmas Vaino.

Kommunikatsioonieksperdi Urmas Vaino hinnangul ei esine poliitikud piisavalt läbipaistvalt.

Foto: Raul Mee

Hiljuti kirjutas Peeter Koppel Facebookis kommentaari, kus võrdles riiki toksilise romantilise partneriga, kes meid pidevalt jälgib ja aeg-ajalt ka rahakotti piilub.

Urmas Vaino tõi välja, et selliste probleemide puhul ei peaks kriitika langema abstraktsele “riigile”, vaid konkreetsetele otsustajatele. “See on puhtalt justiitskomisjoni küsimus riigikogus ja puhtalt justiitsministeeriumi valdkond. Liisa Pakosta ütles, et teeb auditi. Aga mida komisjon teeb? Ei tea – ei ole täpselt aru saanud.”

Vaino sõnul hajutab vastutust ka see, et paljud poliitikud istuvad “kahel toolil” korraga.

“Näiteks Jüri Ratas on nii Euroopa Parlamendi kui ka Tallinna volikogu liige. Kindlasti võimekas inimene, ilma igasuguse kahtluseta. Aga ma arvan, et see ei ole realistlik olukord, arvestades neid keerulisi küsimusi, millega täna tuleb tegeleda,” märkis Vaino.

Lisaks rääkis Vaino, et me ei ole poliitikute suhtes sageli piisavalt kriitilised ning reageerime liiga kiiresti ja emotsionaalselt.

Poliitikud keskenduvad sotsiaalmeedias tihti päevateemadele või "mürale", aga puudub sügav ja selge sõnum. Ta tõi välja, et näiteks Peeter Ernitsa kodulehelt ei leia infot komisjoni tööst, küll aga postitusi puude kasvatamise kohta.

Küsis Lauri Leet.