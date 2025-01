Tagasi 01.01.25, 16:00 Estoni Kohver teeks 5Miinusega lõpparve: kolm aastat olen rääkinud, et hobune tuleks maha lasta Eelseisval suvel täitub rämmar-bändil 5Miinusel kümnes tegutsemisaasta. Bändiliige Estoni Kohver ütleb, et vanust on nüüd piisavalt ja bändina olemisele tuleb kuul pähe lasta.

Saates räägime lisaks Kohvri ja ta kamraadide sisenemist ettevõtlusesse ehk plaadifirma kurvad uudised tegemistest, ambitsioonidest ja esimese aasta tulemustest. Foto: Andras Kralla

„Näen vahepeal õudusunenägusid, et meil on lava ees 13 inimest. Peame endale aru andma, et miski pole igavene,“ rääkis Kohver saates „Läbilöök“.