Tagasi 22.07.25, 12:28 Mitmekordselt turu tootlust ületanud investor: börsil on hinnad valed Investor Andres Poom ei ole nõus sellega, et aktsiate hinnad on börsil alati õiged. Lühemate ja pikemate ebakõlade pealt teenimiseks lõi ta enda investeerimisalgoritmid, rääkis Poom saates “Investor Toomase tund”.

Saates "Investor Toomase tund" jagab oma teadmisi fondihaldur Andres Poom, kelle strateegia on viimase kümne aastaga turgu oluliselt edestanud.

Foto: Andres Laanem

“Alati öeldakse, et börsil on alati õigus, hinnad on alati õiged ja börs on efektiivne. Minu lähtepunkt on tegelikult see, et börs on alati vale,” ütles Poom. “Finantsprofessoritel läheb hari punaseks, kui seda kuulevad.”