Biokottide tootja: jäätmekäitlejate juttu on valus kuulda

Prügi sorteerimise kohta levib mitmeid arusaamu.

Foto: Liis Treimann

Tafenau selgitas, et kuigi ka tavalised kilekotid sorteeritakse enne kompostimist prügist välja, tekib selle käigus kile rebenemisel mikroplast, mis jõuab ringiga põllule ja sealt edasi lõpuks ka inimeste toidulauale. “See jutt on natukene valus,” vastas ta jäätmekäitlejate väitele, et biolagunevaid prügikotte on mõttetu kasutada.

Intervjuus selgitas Tafenau, miks on ka osa nii-öelda biolagunevaid kotte siiski keskkonnale ohtlikud ja kuidas BioBag Baltic oma tooteid valmistab. Juttu tuli ka inimeste hoiakutest ja käitumisharjumustest, konkurentsist ja nõudlusest biokottide tootjate turul ning materjalitehnoloogia arengust.

Küsis Neeme Korv.

