Andrus Durejko börsiskandaalist: Eesti Energia sisejuurdlus rikkumist ei leidnud

Eesti Energia elektriäri ühendava ettevõtte Enefit OÜ juhiks asuv Enefit Greeni vedanud Juhan Aguraiuja saab enda alluvusse ligikaudu 630 töötajat, kuid tiimid ja nende koosseisud on alles kujundamisel.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.