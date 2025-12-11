Mertsina: võib oodata kodulaenude mõningast kallinemist
Uuesti kergelt tõusule pööranud euribori liikumine sõltub suuresti sellest, milliseid sõnumeid jagab Euroopa keskpank järgmisel nädalal koos intressiotsusega, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.