  • OMX Baltic−0,34%311,03
  • OMX Riga0,24%898,67
  • OMX Tallinn−0,06%2 107,98
  • OMX Vilnius−0,05%1 442,28
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 1000,11%10 206,14
  • Nikkei 225−0,97%60 815,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,27
Anna ärile uus hoog: 7 raamatut, mis teevad sinust parema juhi

Kas tunned, et sinu juhtimisarsenal vajab värsket energiat või otsid seda ühte ideed, mis lükkaks ärile uue hoo sisse? Äripäeva raamatukirjastuse kevadisest laomüügist leiad maailmatasemel tarkust – raamatuid, mis aitavad paremini juhtida, selgemalt mõelda ja targemalt turundada.

Äripäeva raamatukirjastuse kevadisel laomüügil pakutakse seitsme raamatu valikut, mis aitavad ettevõtjatel ja juhtidel oma oskusi arendada. Allan Dibi "Lean-turundus" keskendub efektiivsele turundusele väikese eelarvega, Michael Bungay Stanieri "Coaching'u harjumus" pakub juhtidele praktilisi nippe tuginedes neuroteadusele ja käitumisökonoomikale. Jon Acuffi "Taustahelid" käsitleb mõttemustrite kontrollimist, Adam Grant „Järelemõtlemise kunst“ julgustab eksimusi omaks võtma. Kim Scotti „Radikaalne siirus“ parandab meeskonnatööd, Rasmus Hougaardi ja Jacqueline Carteri „Juhi mõtteviis“ keskendub juhi enesearengule ning Jim Campi „Hakatuseks öelge ei“ pakub alternatiive "win-win" läbirääkimistele. Kuni 31. maini kehtivad soodushinnad.

Foto: Tom Hermans, www.unsplash.com
“Lean-turundus”, autor Allan Dib
See raamat revolutsioneerib turundust! Sul ei pea olema äri kasvatamiseks lõputu turunduseelarve või tohutu tiim. Sul on vaja lihtsalt teada lean-turunduse põhimõtteid. Lean-turundus on praktiline turundusraamat ettevõtjatele ja turundajatele, mis õpetab kasvatama müüki väikeste kuludega.
Allan Dib jagab lihtsaid ja toimivaid süsteeme õigete klientide leidmiseks, hoidmiseks ja lojaalseks muutmiseks ning aitab vältida ebaefektiivset turundust ja raisatud reklaamiraha. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 19 eurot. Uuri lähemalt SIIT.

„Coaching’u harjumus“, Michael Bungay Stanier
Mida rohkem juht teisi aitab, seda enam vajatakse tema abi; mida rohkem juhi abi vajatakse, seda enam kulub tal aega teiste aitamisele. Tulemuseks on õnnetu ja närviline seltskond, kes ei suuda täita ülesandeid, milleks nad on palgatud.
Neuroteadusele ja käitumisökonoomikale toetuv praktiline juhtimisraamat õpetab sellest nõiaringist välja pääsema. Stanier pakub välja seitse küsimust, mis aitavad keskenduda ülesannetele, millel on tõeline mõju ja tähendus. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 15 eurot. Uuri lähemalt SIIT.
„Taustahelid“, Jon Acuff
Tihti kohtleme oma mõtteelu kui midagi, mille üle puudub meil igasugune kontroll, andmata endale sealjuures aru, et kui me ise oma mõtteid ei kontrolli, kontrollivad need meid. Mõttemustrid ehk taustahelid on sinu parimaks sõbraks, kui need võnguvad positiivsel lainepikkusel.
Kui sinu päevad mööduvad katkiste taustahelide taktis, mis tagatipuks mängivad automaatselt, on mõtted sinu tigedaimad vaenlased. Jon Acuffi raamat „Taustahelid“ kaardistab oskused, mida vajad oma mõtete ümbersuunamiseks. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 15 eurot. Uuri lähemalt SIIT.
„Järelemõtlemise kunst“, autor Adam Grant
Mida aeg edasi, seda kriitilisemaks muutub inimkonna võime ümber mõelda ja õpitut unustada, et turbulentses, pidevalt muutuvas maailmas hakkama saada. Iganenud veendumused aheldavad meid köidikusse ning lahenduseks ei ole aeglasem mõtlemine, vaid kiirem järelemõtlemine, kinnitab organisatsioonipsühholoog Adam Grant.

Julgete ideede ja rangete tõendite abil uurib ta oma järjekordses menukis „Järelemõtlemise kunst“, kuidas võtta omaks eksimise rõõmu. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 15 eurot. Uuri lähemalt SIIT.
„Radikaalne siirus“, autor Kim Scott
Käsutamine ja kontrollimine pärsivad innovatsiooni ning kahjustavad meeskonna võimet teha tööd tõhusalt. Just selles on veendunud „Radikaalse siiruse“ autor Kim Scott, kinnitades, et kehvade tulemuste taga pole muud kui puudulik juhtimine ja mittetoimiv meeskond.
Raamat pakub praktilisi tööriistu juhtidele, kes soovivad parandada meeskonnatööd, vältida mürgist töökultuuri ning saavutada paremaid tulemusi läbi usalduse ja siira tagasiside. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 19 eurot. Uuri lähemalt SIIT.
„Juhi mõtteviis“, autorid Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter
Kui ligi 86% juhtidest peab end eeskujulikuks ja sütitavaks, annab ligi 82% alluvatest oma juhile risti vastupidise hinnangu. Veelgi enam – ligi 35% vastanuist loobuks koheselt palgatõusust, kui vaid saaks oma ülemusest lahti. Millest selline üüratu lõhe ja rahulolematus?
„Juhi mõtteviis“ selgitab, kuidas organisatsiooni areng saab alguse juhi isiklikust arengust ning sellest, kas ta on võimeline iseendast sotti saama. Kui juht saab aru, kuidas tema mõistus töötab, suudab ta teisigi paremini mõista, seega juhtida. Ja sellest on kogu organisatsioonil vaid võita. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 15 eurot. Uuri lähemalt SIIT.
„Hakatuseks öelge ei“, autor Jim Camp
Fraasist „ win-win“ on saanud klišee, inimsuhtluse ainuke aktsepteeritav paradigma, ent Jim Camp on veendunud, et läbirääkimistaktikana on win-win kokkuleppe surm. Olgu seda äriasjades, eraelus või kus tahes mujal.
Camp pakub läbirääkimisteks välja süsteemi, mis viib fookuse eesmärkidele ja käitumisele, tänu millele on võimalik jõuda märksa paremate kokkulepeteni. Kuni 31. maini saad raamatu osta soodushinnaga 15 eurot. Uuri lähemalt SIIT.
