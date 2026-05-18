Ehituses ei näita tugevust see, et vigu kunagi ei teki

Ehituses räägitakse palju hinnast, kvaliteedist ja tähtaegadest. Vähem räägitakse sellest, kuidas ehitus päriselt käib. Projektid muutuvad töö käigus, hinnad liiguvad, turuolukord kõigub ja mõnikord selgub alles objektil, et paberil loogiline lahendus ei tööta päriselus.
- Ramsi lasteaia juurdeehituse peaprojekteerijaks oli Nool Projekt.
Nool Projekti
üks omanikest Tiit Aaso ütleb, et kõige kallimad vead ei teki sageli mitte oskamatusest, vaid sellest, et projekteerimine ja ehitus liiguvad eri radu.
“Kui projekteerija ei tea, mis platsil toimub ja ehitaja peab hakkama kohapeal lahendusi ümber mõtlema, siis tekivad probleemid. Paberil võib kõik tunduda loogiline, aga objekt näitab kiiresti ära, kas lahendus päriselt toimib.“
Just selliste olukordade tõttu sündiski viis aastat tagasi Viljandis Nool Projekt. Ettevõtte neli omanikku olid enne aastaid töötanud teiste all nii projekteerimises kui ka ehituses. Kogemust oli kogunenud piisavalt ning ühel hetkel tekkis tunne, et vastutus ja otsustusõigus ei käi alati koos.
“Kui töötad kellegi teise all, siis võid näha, kuidas midagi saaks paremini teha, aga lõplik otsus ei tulene sinust. See on loomulik, sest omanik määrab ettevõtte näo. Mingil hetkel tahtsime ise vastutada selle eest, milline see nägu on.“
Omanik olgu tööle lähedal
Täna juhivad ettevõtet endiselt samad neli omanikku. Kolm neist on projekteerimistaustaga, üks ehituskogemusega. Kõik on igapäevaselt ettevõtte töös sees – projekteerimises, eelarvestamises, objektide juhtimises ja probleemide lahendamises.
See tähendab, et otsused ei sünni objektist kaugel ning probleemid ei jää liikuma mööda pikka käsuliini. Kui midagi läheb valesti, jõuab vastutus lõpuks ikka nende inimesteni, kelle nimi on ettevõtte küljes.
“Väikeses ettevõttes ei ole võimalik peitu pugeda. Kui on probleem, siis vaatad peeglisse,” ütleb Aaso.
- Vahvärk abihoone ehitus ja projekt Nool Projektilt.
- Vahvärk abihoone teine korrus.
Tuleb osata lugeda nii tellija soove kui rahakotti
Nool Projekti
jaoks ei ole projekteerimine ja ehitus kaks eraldi maailma. Projekteerimise tugi kestab kogu ehituse vältel, sest just ehituse käigus tulevad sageli välja detailid, mida arvuti taga ei näe.
“Projekteerimine ei tohi lõppeda hetkel, kui joonised üle antakse. Kui projekteerija ja ehitaja töötavad koos, leiavad probleemid lahenduse enne, kui neist saavad lisakulud objektile.“
Aastate jooksul on nähtud piisavalt olukordi, kus paberil ilus lahendus muutub platsil ebamõistlikult kalliks, keeruliseks ehitada või hiljem raskesti hooldatavaks.
“Paberil võib kõik väga hea välja näha, aga lõpuks peab inimene seda hoonet kasutama ja üleval pidama. Tuleb osata lugeda tellija rahakotti.“
Viga ei ole nõrkus, vastutuse vältimine on
Aaso sõnul räägitakse ehituses liiga vähe vigadest ja vastutusest. Tema meelest ei näita ettevõtte tugevust see, et probleeme kunagi ei teki.
“Tegijal juhtub. Oleme ka ise oma vigade eest õpiraha maksnud ja pidanud asju ümber tegema. Küsimus ei ole selles, kas probleem tekib või mitte. Küsimus on selles, kas hakkad vastutust edasi lükkama või parandad vea ära.“
Tiit Aaso ütleb, et tugevat ettevõtet näitab eelkõige see, et teatakse, mida tehakse, meeskond töötab ühtselt ja kohustused on korras.
“Tugev ettevõte ei ole võlgu tarnijatele, koostööpartneritele ega riigile. See näitab, et juhtimine on korras.“
Autopiloodil ehitada ei saa, riskianalüüs käib kogu aeg
Praegust ehitusturgu peavad omanikud ebastabiilseks. Maksud muutuvad, hinnad liiguvad ja ettevõtted peavad olema valmis kiiresti kohanema.
Praegu ei saa ehituses midagi autopiloodil teha. Riskianalüüs peab käima kogu aeg.
Projekt peab olema juhitud nii, et töö liiguks, kvaliteet ei kukuks alla mõistlikku piiri ja ettevõte teeniks lõpuks ka kasumit.
“Kui ettevõte kasumit ei teeni, siis ei ole ta pikas plaanis tugev. Samas ei tohi minna keskmisest kvaliteedist allapoole lihtsalt selleks, et odavamalt teha,” arutleb Aaso.
Äri- ja büroohoone renoveerimine ning ümberehitus:
Viljandis usaldust teeselda ei saa
Kuigi suurem osa Eesti ehitusturust liigub Tallinna ümber, tegutseb Nool Projekt jätkuvalt Viljandis. Seda ei nähta puudusena.
“Viljandi mõõdus linnas ei püsi kaua ettevõte, kes oma tööd ei tee. Kui siin tekib usaldus, siis see tähendab midagi,” sõnab Nool Projekti ehitusjuht.
Ettevõte on kasvanud pigem rahulikult ja konservatiivselt. Kiire kasvu asemel on olulisem olnud hoida meeskonda, suhteid partneritega ja võimet oma lubadusi täita.
Ehitus on pikk mäng. Oluline ei ole ainult järgmine objekt, vaid see, et ettevõte toimiks ka aastate pärast.
“Omanik määrab ise oma ettevõtte näo. Kui omanikud on ise töö sees, on ka vastutus lähemal,” sõnab Tiit Aaso. Ehituses töötab selline suhtumine tugevamalt kui ükski reklaamlause.
Projekteerimine ja ehitus ühest kohast
Nool Projekt OÜ on 2021. asutatud Eesti ettevõte, kus töötab üle 10 spetsialisti.
2023. aasta käive oli 1,34 miljonit eurot, 2024. aasta käive 1,44 miljonit eurot, 2025 aastal 1,71 miljonit eurot.
Ettevõtte juhatuses on Jaak Tihane, Janno Järvekülg, Priit Raudla ja Tiit Aaso.