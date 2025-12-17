Kristen Michal Helsingi kokkuleppest: Soome ja Poola hakkavad vedama idapiiri kaitsmist

Kristen Michal
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Soomes toimunud kohtumisel räägiti ka konkreetsemalt Euroopa Liidu programmidest, kuhu võiks esitada rahastuse saamiseks esitada taotlusi.
Samuti puudutas peaminister lähipäevadel tähelepanu alla koonduva Venemaa külmutatud varade küsimust. Nimelt tuleb kokku Euroopa Ülemkogu, kes otsustab, kas Venemaa külmutatud varasid hakatakse kasutama Ukraina kasuks. "Loodan, et arutelu tuleb võimalikult ratsionaalne," märkis Eesti valitsusjuht.
Kristen Michalit intervjueeris Laura Saks.