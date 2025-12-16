Tagasi Indrek Lepik: Euroopat ähvardab meeletu kaotus Kui Euroopa ei tee töönädala lõpus otsust Venemaa külmutatud varade kasutamiseks, võib see tuua meeletu kaotuse, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Indrek Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et osa üle 200 miljardi euro väärtusega Venemaa külmutatud varadest üritab enda kätte saada tegelikult USA, kes on võimukoridorides selle nimel tööd teinud.

"Kui seda otsust Ülemkogul ära ei tehta, siis see saadab väga halva signaali ning poliitilise kapitali mõttes oleks see meeletu kaotus," nentis ta.

Lisaks rääkis Lepik, milline on tõenäosus näha Ukrainas aasta lõpuks (vahe)rahu.