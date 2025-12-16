Indrek Lepik: Euroopat ähvardab meeletu kaotus

Euroopa riikide juhid kohtusid eile Berliinis, kus arutati Ukraina rahuleppe tingimusi teiste seas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga (esireas paremalt neljas).
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Indrek Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et osa üle 200 miljardi euro väärtusega Venemaa külmutatud varadest üritab enda kätte saada tegelikult USA, kes on võimukoridorides selle nimel tööd teinud.
"Kui seda otsust Ülemkogul ära ei tehta, siis see saadab väga halva signaali ning poliitilise kapitali mõttes oleks see meeletu kaotus," nentis ta.
Lisaks rääkis Lepik, milline on tõenäosus näha Ukrainas aasta lõpuks (vahe)rahu.
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Indrek Lepikut intervjueeris Martin Johannes Teder.