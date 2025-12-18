Lauri Hussar on uhke: tegime riigikogu korda

Täna Postimehe peatoimetaja ametist lahkumisest teatanud Lauri Hussari sõnul kutsus Eesti 200 üks eestvedajaid Priit Alamäe teda erakonda vaid nädala eest ning otsus lahkuda sündis kiiresti, kirjutab Postimees.
Mitu aastat politseiuurimise all olnud ning eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel erakonna Eesti 200 kandidaadina Rakvere linnapeaks pürginud Rainer Miltop sai nüüd koos Tallinna linna asutuses töötanud elukaaslasega süüdistuse dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, et teenida kasu.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.