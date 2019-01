Postimehe peatoimetaja lahkub poliitikasse

Postimehe praeguseks juba endine peatoimetaja Lauri Hussar. Foto: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix

Täna Postimehe peatoimetaja ametist lahkumisest teatanud Lauri Hussari sõnul kutsus Eesti 200 üks eestvedajaid Priit Alamäe teda erakonda vaid nädala eest ning otsus lahkuda sündis kiiresti, kirjutab Postimees.

Ma olen üle 20 aasta töötanud teles, raadios ja ajalehes, nüüd mul on soov näha kõrvalt seda, mida olen kajastanud,“ ütles Eesti 200ga liituv Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar.

Küsimusele, kas vastab tõele, et ta on Eesti 200 üleriigilises nimekirjas kohal number kaks, mis tähendab, et sisuliselt on riigikogu liikme koht garanteeritud, vastas Hussar, üleriigiline nimekiri pannakse lukku kolmapäeva hommikuks, siis saab ta seda kinnitada.

Loe Postimehest pikemalt intervjuud Lauri Hussariga.

Lauri Hussar töötas reporteri, toimetaja ja uudistesaate juhina TV3s ning saatejuhina Eesti Televisioonis ja Vikerraadios. 2016. aasta märtsis asus ta tööle Postimehe peatoimetaja asetäitjana ja sai sama aasta juunis Postimehe peatoimetajaks, kui senine peatoimetaja Merit Kopli Berliini Eesti kultuurisaadikuks siirdus.