Domus Kinnisvara juhid ehitusturust: alapakkumiste aeg on läbi

Samas hoiatavad arendajad ka teise äärmuse eest: ülemäärane tehniline keerukus võib muuta hooned kalliks ülal pidada ning tõsta müügihinna tasemele, kus ostjad enam kaasa ei tule. „Inimestel tuleb otsustada, kui palju tippkvaliteeti me tegelikult nõuame ja kas suudame selle ka kinni maksta,“ ütles Ingvar Allekand
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Uus inseneriharidusega arendusjuht Tõnu Leinbock
kinnitas, et nii tehnilised kui ka kvaliteedinõuded on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, sundides arendajaid tegema oluliselt rohkem otsuseid juba projekti algfaasis. „Mida varem tehakse põhjalik eeltöö, seda vähem tekib hiljem kulukaid vigu,“ rõhutas Leinbock. Selline koostöömudel aitab vältida hilisemaid ümbertegemisi, mis on projektides kõige kulukamad.
Nii Leinbock kui ka Allekand rõhutasid, et järgmise kasvufaasi võtmeküsimuseks saab arendajate võimekus juhtida protsesse, teha koostööd partneritega ning pakkuda toodet, mis vastab nii karmistuvatele nõuetele kui ka ostjate reaalsele maksevõimele.