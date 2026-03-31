Tagasi Domus Kinnisvara juhid ehitusturust: alapakkumiste aeg on läbi Ehitusturg on märgatavalt korrastunud: kui varasematel aastatel esines hangetel palju alapakkumisi, siis nüüd on turul rohkem tasakaalu ning hinnapakkumised on muutunud täpsemaks ja läbipaistvamaks, rääkisid Domus Kinnisvara juhid Ingvar Allekand ja Tõnu Leinbock saates „Eetris on ehitusuudised“. Eetris on ehitusuudised

„Olen varem näinud, kus ehitaja tuleb hankele selge alapakkumisega, et töö kindlasti endale saada. Kuid viimase kahe aasta jooksul on ehitajad jõudnud pakkumistes enam-vähem samale tasemele, sest nad mõtlevad projektid eelnevalt põhjalikult läbi ega tee olulisi vigu,“ rääkis Allekand.

Samas ei ole põhjust oodata ehitushindade olulist langust. „Ehitushinna hoidmine tuleneb täna eelkõige efektiivsusest ja tehnoloogiast, mitte palkade või materjalide odavnemisest,“ selgitas ta. Samas muutub ka arendajate eksimisruum üha väiksemaks, sest iga otsus mõjutab otseselt lõpphinda.

Uusarendused ei konkureeri enam ainult asukoha ja hinnaga. „Mängu on tulnud tehnosüsteemid, energiakulu ja detailid, mida ostjad üha tähelepanelikumalt kaaluvad. See tähendab, et iga lisanduv lahendus kasvatab ka lõpphinda," märkis Allekand.