Nordecon vahetab juhte: ühe kuuga on tagasi kutsutud mitu võtmeisikut
Tallinna börsil noteeritud ehituskontsern Nordecon on viimase kuu aja jooksul kutsunud tütarettevõtete juhatustest tagasi Priit Lumani ja Argo Kotsari ning nimetanud ühe tütarfirma juhatusse Ahto Aruvälja.
Uuel nädalal raporteerivad kodupangad veebruarikuisest käekäigust, statistikaamet avab kaardid Eesti tööstuse ja väliskaubanduse osas ning ookeani taga selgub, kui tugeval vundamendil püsib USA majanduskasv.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.