Tagasi Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused Arendaja Endover ei näe enam põhjust ehitusturule pidurit tõmmata ning valmistab ette mitut uut arendust Tallinna südalinnas, rääkisid Endoveri arendusdirektor Uku Tint ja Metropoli Ehituse juht Henri Ärmus. Eetris on ehitusuudised Peatükid

Endoveri tegevus näitab, et ettevõte ei oota turu edasise suuna selginemist, vaid alustab julgelt uusi projekte. “Uute arenduste puhul oleme optimistlikud,” ütles Uku Tint Äripäeva raadio saates “Eetris on ehitusuudised”. Tema sõnul on ehitushind küll väljakutse, kuid arendaja ülesanne ongi leida viis kasvava kulubaasiga toime tulla ja projektilt ka kasumit teenida.

Üks Endoveri ja Metropoli Ehitus e uus projekt tuleb Tallinna südalinna Narva maantee 13 kinnistule, mis on praegu arendusfaasis, ehitusega plaanitakse alustada lähikuudel.

Veel suurem lähiaastate projekt on Tallinna südalinnas Tartu maanteel asuva kõrghoone rekonstrueerimine, mida tuntakse LHV majana. Uus lahendus pole veel lukus ja ettevõte peab selle üle linnaga läbirääkimisi.