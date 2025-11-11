11.11.25, 14:57 Ehitusfirma: liiga palju projekte lendab prügikasti Ehitusturul valitseb haruldane olukord: hinnad on paari viimase aasta madalaimad, uutele projektidele küsitakse pakkumisi palju, kuid neist suurem osa jääb ootama paremat aega või lendab prügikasti.

Ehitusettevõtte Ehitus5eco juhatuse liikmed Margo Padar ja Andres Neemre selgitavad lähemalt, mis olukord valitseb praegu ehitussektoris.

Saates räägitakse lähemalt, miks peatöövõtu pakkumiste hinnatase ei pruugi järgmisel aastal sama odav püsida ning milliseid riske peab ehitaja praegu võtma, et tihedamas konkurentsis hangetel läbi lüüa.

Samuti tuleb juttu Ehitus5eco viimaste suurprojektide – nagu Tallinna Linnateatri ja Rahvusraamatukogu – kogemusest, millest ilmneb, miks rekonstrueerimine eeldab tihedat koostööd ja loovat lähenemist. Räägitakse, kuidas digilahendused ja BIM-mudelid toetavad ehitusjuhtimist ning miks kaitsevaldkond jääb lähiaastateks aktiivseks tellijaks.

Lisaks heidetakse pilk kogu ehitussektori olukorrale – millised valdkonnad annavad ettevõttele tööd järgmistel aastatel. Kõlama jääb hoiatus: kui praegu ei investeerita, jäävad tuleviku projektid toppama. Ning kui plaan on olemas, siis “kopad maasse” tuleks lüüa nüüd, sest aasta pärast võib ehitamine olla juba märgatavalt kallim.

Külalised jagavad mõtteid inseneride järelkasvust, digilahendustest ehitusel ning sellest, miks restaureerimine nõuab rohkem oskusi ja koostööd kui uus ehitus.

Saatejuht on Teeli Remmelg.