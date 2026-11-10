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Loodusmaja Taru õppetund: silmapaistev ehitis sünnib siis, kui osapooled ei sõdi omavahel

Pikk ehitusprojekt võib üle elada mitu juhti, ministrit ja meeskonda, kuid projekt võib sellegipoolest täielikult õnnestuda, rääkisid kliimaministeeriumi Taru loodusmaja kogemuse põhjal osapooled saates “Eetris on ehitusuudised”.
Eetris on ehitusuudised
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Peatükid
Arhitekt Veronika Valk-Siska ja ehitusekspert Jüri Rass.
  • Arhitekt Veronika Valk-Siska ja ehitusekspert Jüri Rass.
  • Foto: Teeli Remmelg
“Edu võti oli selgetes mängureeglites, arhitekti lõpuni kaasamises ning tellija ja ehitaja koostöös,” rääkisid arhitekt Veronika Valk-Siska ja Kliimaministeeriumi Taru tellijapoolne esindaja Jüri Rass Äripäevas.
Ehitusekspert Jüri Rassi sõnul ei kulunud Taru ehituskoosolekud tavapärasele vastutuse veeretamisele. „Minu praktikas ei olegi olnud nii rahulikke ehitusnõupidamisi,“ ütles ta. Lisatööde, hinna ja vastutuse põhimõtted olid lepingus ette kokku lepitud ja kokkulepped toimisid, mis võimaldas lihtsamat tuua sisse ka märkimisväärseid innovaatilisi lahendusi.
Arhitekt Veronika Valk-Siska sõnul on pikkade avalike projektide keskne küsimus, kuidas hoida läbi inimeste ja meeskondade vahetumise alles projekti algne mõte. „Siis ei lähe kaotsi mitte ainult aeg, aga ka just mälu ja järjepidevus ja mis saab kannatada, on usaldus,“ sõnastas ta ühe pika projekti põhiküsimuse.
Taru õppetund on lihtne: hea ehitus ei sünni ühe tugeva juhi najal, vaid siis, kui tellija, arhitekt ja ehitaja töötavad sama eesmärgi nimel.
Saates selgitamegi ja toome eeskujuks, kuidas pea 10 aastat ideest valmimisest kestnud Taru loodusmaja ehitus päädis silmapaistva hoone valmimisega, mis näitab, et kõik on võimalik, kui kõik osapooled seda tahavad ja üksteist kuulavad ning arvestavad.
Saadet juhib Teeli Remmelg.
Eetris on ehitusuudised
Loodusmaja Taru õppetund: silmapaistev ehitis sünnib siis, kui osapooled ei sõdi omavahel
00:00
Peatükid
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