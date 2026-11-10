Tagasi Loodusmaja Taru õppetund: silmapaistev ehitis sünnib siis, kui osapooled ei sõdi omavahel Pikk ehitusprojekt võib üle elada mitu juhti, ministrit ja meeskonda, kuid projekt võib sellegipoolest täielikult õnnestuda, rääkisid kliimaministeeriumi Taru loodusmaja kogemuse põhjal osapooled saates “Eetris on ehitusuudised”. Eetris on ehitusuudised Peatükid

“Edu võti oli selgetes mängureeglites, arhitekti lõpuni kaasamises ning tellija ja ehitaja koostöös,” rääkisid arhitekt Veronika Valk-Siska ja Kliimaministeeriumi Taru tellijapoolne esindaja Jüri Rass Äripäevas.

Ehitusekspert Jüri Rassi sõnul ei kulunud Taru ehituskoosolekud tavapärasele vastutuse veeretamisele. „Minu praktikas ei olegi olnud nii rahulikke ehitusnõupidamisi,“ ütles ta. Lisatööde, hinna ja vastutuse põhimõtted olid lepingus ette kokku lepitud ja kokkulepped toimisid, mis võimaldas lihtsamat tuua sisse ka märkimisväärseid innovaatilisi lahendusi.

Arhitekt Veronika Valk-Siska sõnul on pikkade avalike projektide keskne küsimus, kuidas hoida läbi inimeste ja meeskondade vahetumise alles projekti algne mõte. „Siis ei lähe kaotsi mitte ainult aeg, aga ka just mälu ja järjepidevus ja mis saab kannatada, on usaldus,“ sõnastas ta ühe pika projekti põhiküsimuse.