Monumentaalkunsti uurija: poliitikud ei lase rahus linnahalli kui pärandiga tegeleda

Tallinna linnahall võiks meid panna jäika muinsuskaitsepoliitikat ümber vaatama ja erandeid looma, et arhitektuurimälestiste säilitamise tahtest ei saaks lagunemiskiirendi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.