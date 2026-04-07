Rohetehnoloogia liit muudab nime ja fookust

Goldsteini hinnangul ei teki innovatsioon ainult ideedest, vaid eelkõige praktilisest vajadusest. “Kõige kriitilisem komponent innovatsiooni juures on vajadus, et meil on päriselt probleem, mida lahendada.” Energia hinnatõus, kallinev toit ja üldine ebakindlus loovad tema sõnul olukorra, kus uued lahendused ei ole enam nice to have, vaid hädavajalikud.

Puhta tööstuse areng on otseselt seotud energiapoliitikaga. Eestis on Goldsteini sõnul kriitiline nii elektri hind kui ka varustuskindlus.

“Riik, millel ei ole piisavalt energiat oma ühiskonna toimimiseks, on kergesti destabiliseeritav,” leiab Goldstein. See tähendab vajadust kasvatada tootmisvõimsusi ja kiirendada elektrifitseerimist, eriti kui soovitakse arendada uut tööstust või tuua siia välisinvesteeringuid.

Selle juures on üks keskne küsimus: kas Eesti peaks keskenduma oma ettevõtete kasvatamisele või püüdma siia tuua suuri välisinvesteeringuid? “Meil on vaja väikseid seemneid, mis kasvavad suureks, aga samal ajal ka suuremaid investeeringuid, mis annavad kohe mastaabi,” rõhutab Goldstein saates. Investorite jaoks on tema sõnul määrav eelkõige risk: kui stabiilne on poliitika, kas energiat on piisavalt ja kui prognoositav on keskkond.

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Saatejuht on Mart Valner.