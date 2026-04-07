Rohetehnoloogia liit muudab nime ja fookust

Eesti Rohetehnoloogia liidu uus nimi on Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit, mida veab tegevjuht Karlis Goldstein.
Foto: Andres Laanem
Uue nimega liidu tegevjuht Karlis Goldstein ütleb Äripäeva raadio saates “Cleantech”, et Eesti järgmine arenguhüpe sõltub sellest, kas suudame oma ressursse rohkem väärindada ja tuua siia tagasi nii talente kui ka suuremaid investeeringuid. Goldstein rõhutab, et organisatsiooni roll ei ole üksnes rohetehnoloogia arendamine, vaid laiemalt Eesti majanduse kasvatamine tööstuse ja innovatsiooniga.
“Me räägime sellest, kuidas Eesti nutikad ideed jõuaksid sellisesse mastaapi, et neist tekiks päris tööstus, mis loob lisandväärtust siia samasse.”
Liidu nimevahetus peegeldab tema sõnul ka liikmeskonna arengut. Kui varem oli rõhk rohkem tehnoloogial ja innovatsioonil, siis nüüd on fookuses ka tööstuslik rakendamine ja suurem mõju majandusele.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Goldsteini hinnangul ei teki innovatsioon ainult ideedest, vaid eelkõige praktilisest vajadusest. “Kõige kriitilisem komponent innovatsiooni juures on vajadus, et meil on päriselt probleem, mida lahendada.” Energia hinnatõus, kallinev toit ja üldine ebakindlus loovad tema sõnul olukorra, kus uued lahendused ei ole enam nice to have, vaid hädavajalikud.
Puhta tööstuse areng on otseselt seotud energiapoliitikaga. Eestis on Goldsteini sõnul kriitiline nii elektri hind kui ka varustuskindlus.
“Riik, millel ei ole piisavalt energiat oma ühiskonna toimimiseks, on kergesti destabiliseeritav,” leiab Goldstein. See tähendab vajadust kasvatada tootmisvõimsusi ja kiirendada elektrifitseerimist, eriti kui soovitakse arendada uut tööstust või tuua siia välisinvesteeringuid.
Selle juures on üks keskne küsimus: kas Eesti peaks keskenduma oma ettevõtete kasvatamisele või püüdma siia tuua suuri välisinvesteeringuid? “Meil on vaja väikseid seemneid, mis kasvavad suureks, aga samal ajal ka suuremaid investeeringuid, mis annavad kohe mastaabi,” rõhutab Goldstein saates. Investorite jaoks on tema sõnul määrav eelkõige risk: kui stabiilne on poliitika, kas energiat on piisavalt ja kui prognoositav on keskkond.