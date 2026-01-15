Tagasi Kädi Ristkok jahenenud kliimaambitsioonist: mind ei tee see murelikuks Kliimaambitsioonis võib lähiaastail pisut järele anda, kui kümnendi plaan kehtib ja ära tehakse, ütles rohetehnoloogia liidu juht Kädi Ristkok, saates “Kestlikul kursil”. Kestlikul kursil

Rohetehnoloogia liidu juht Kädi Ristkok tõdes, et puhta tehnoloogia hind on soodsam või vähemasti konkureerib fossiilsete lahendustega. Kuid selleks, et uued lahendused pääseksid laia maailma, on neid vaja kohalikul turul toetada, mida Eesti pole Ristkoki hinnangul piisavalt teinud.

“Meil on hirm teha rätsepaülikonna-meetmeid, tahaks kõigile ühe puuga lüüa. Siis on justkui selge, et kellelegi ei ole ebaausalt eelist loodud,” rääkis Ristkok.

Ristkok aga ei nõustu, et Euroopa on roheambitsiooni alla tõmmanud. "Vaadates ettevõtete investeeringuid ja turgude arenguid, siis mina ei näe seda Euroopas ega mujal. See on pigem sõnades ja poliitilistes loosungites,” märkis ta.