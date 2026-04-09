Tagasi Pika autoajalooga entusiast: kõige rohkem rõõmu on pakkunud mulle… Peep Pihotalot teatakse autoringkondades mitme huvitava neljarattalise järgi, ent kui tema käest küsida, millise oma auto rooli taha pääsemine on talle aastate jooksul valmistanud rõõmu enim, siis ta ei mõtle pikalt. Autojutud

Peep Pihotalo on omanud aastakümnete jooksul Porschesid ja BMWsid, aga lisaks neile kuuluvad tema autoajalukku paar Chevrolet Camarot, Dodge Viperit ja Lotust , mõni Jaapani päritolu nn tänavarallikas jpm. Äripäeva raadio saates “Autojutud” räägibki ta põnevatest hobiautodest omaniku vaatenurgast – millised nende küljed avaldusid alles pikapeale, missugune auto muutus ajapikku veel meeldivamaks jne.

“Meil on Eestis teatavasti neli aastaaega ja enamik sportlikke autosid talvel liikluses ei osale,” märgib Pihotalo saates. “Ühest küljest kurb, et nendega saab sõita ainult poole aastast, aga sellel on ka üks suur pluss – kui selline auto on kuus kuud garaažis olnud ning sa istud sellesse kevadel taas sisse, siis sa oleksid selle nagu uuesti ostnud. Sul tekib taas värske emotsioon.”

Saate lõpus avaldabki Peep Pihotalo, milline tema kõigist autodest on taas selle rooli taha pääsedes pakkunud talle enim ehedaid emotsioone.