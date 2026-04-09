Tiit Maran: metsatööstus kaotas ise üleraiega stabiilsuse

Maran hindas saates ka riigikogu liikmete hoiakuid. “Mulle tundub, et on osa, kes on metsatööstusega samas jutumaneeris. Neid on ikka päris palju.”

Samuti kõrvutas ta viimast kolme kliima- ja keskkonnaministrit ning avab, miks on praeguses peaministris ja endises kliimaministris Kristen Michalis sügavalt pettunud.

Saates jagas Maran veel muljeid Ene-Liis Semperi metsateemalisest kontsertetendusest ja Maalehe metsatööstuse lobi artiklisarjast. Samuti avas ta, kui palju on tundnud oma töös tööstuse või looduskaitse survet.

Saadet juhtis Karmen Laur.