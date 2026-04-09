Tiit Maran: metsatööstus kaotas ise üleraiega stabiilsuse

“Midagi peab põhimõtteliselt muutuma. Kas krahh toimub nüüd või tuleb viie aasta pärast – toimub see igal juhul, sest tooret enam nii palju metsas ei ole, kui on tarvis,” rääkis Tiit Maran
Äripäeva raadio saates “Kestlikul kursil”.
Maran kummutas levinud arusaama, nagu metsaseadus paneks paika, et metsamaast 70% peaks jääma majandamiseks ja 30% kaitse alla. Kaitsealust osakaalu arvestatakse hoopis kogu maismaast ja merest, mitte pelgalt metsamaast, selgitas ta.
Ka majandatava metsa protsendi või lubatud hektarite määramine ei anna Marani sõnutsi tööstusele ihatud selgust. “Nad on stabiilsuse ise ära kaotanud üleraiega. Kogu aeg on metsatööstusele tehtud järeleandmisi,” rääkis ta.