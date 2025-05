Valitsuse uus plaan lubaks raiuda kahe Tallinna jagu rohkem metsa

Eestimaa Looduse Fondi juhi Tarmo Tüür i sõnul on nii metsaelustiku kui ka puidu tagavara mõlemad languses. “Selles olukorras oleks loogiline leida kesktee või tasakaal, kuidas käia metsaga ringi mõistlikumalt kui seni. See otsus on sedavõrra kurvastavam ja üllatav, et see on ikkagi pigem samm vastupidises suunas,” ütles Tüür Kestlikkusuudistele