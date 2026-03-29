Lähis‑Idas pinge paisub: USA tõi piirkonda lisaväed, Jeemeni mässulised avasid uue rinde
Laupäev tõi Lähis‑Idasse kaks suurt pauku: USA saatis piirkonda 3500 mereväelast ja houthi mässulised tulistasid Iisraeli suunas rakette ja droone. Samal ajal valmistub Pentagon võimalikeks maapealseteks operatsioonideks Iraanis.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?