Tagasi Advokaadid annavad ülevaate värskeimatest muudatustest andmekaitses. "Ka nutiprillidega kaasneb vastutus" Nutiprillidega filmitud ja jagatud videote eest vastutab iga tavaline eraisik, kellele laienevad andmekaitse reeglid. Triniti eetris Peatükid

Triniti advokaat Maarja Lehemets rääkis saates “Triniti eetris”, et probleeme ei tekita nutiprillide kasutamine pereüritusel või isiklikuks tarbeks, kuid olukord muutub, kui salvestis avaldatakse avalikus sotsiaalmeediakanalis. Eriti suur oht on advokaadi sõnul kohtades, kus inimesed ei pruugi mõista, et neid filmitakse.

Triniti advokaadi Maarja Pild-Freiberg i sõnul kasutatakse maailmas nutiprille ka ebaeetilistel eesmärkidel. "Lõuna-Koreas on teada juhtumeid, kus tualettruumides filmitud videoid on pornograafilistel veebilehtedel avaldatud," lausus ta.

Euroopa Andmekaitsenõukogu juhtis tähelepanu ka nutiprillide tootjate kohustustele. Seadmed võiksid disainilt eristuda tavaprillidest või anda filmimisest märku valguse või heliga.