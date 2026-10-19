Vahtras tahab AI-agentide eelnõuga kiiresti edasi liikuda, kriitikud tõmbavad pidurit

12päevase kooskõlastusaja saanud eelnõu, mis peaks andma võimaluse registreerida Eestis AI-agente inimeste nimel tegutsema, on saanud kriitikat nii praktikutelt, riigiasutustelt kui ka juristidelt. Vaid teised ministeeriumid on hinnanud paremaks viimase hetkeni vaikida.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste konkreetsete ohtude ja õiguslike aukude pärast peavad kriitikud AI-agentide eelnõu puudulikuks, vastuoluliseks ja ohtlikuks;
- kuidas põhjendab Liina Vahtras vajadust eelnõuga kiiresti edasi minna ning mis võib selle saatuse kooskõlastusringil otsustada.