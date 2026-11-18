Tagasi Omavalitsused lükkavad lasteaedade ehitamist arendaja kaela. “Lõpuks maksab ikka koduostja” Omavalitsused ja arendajad veeretavad sotsiaalse taristu kulusid üksteise kaela, kuid lõpuks maksab arve kinni koduostja. Triniti eetris Peatükid

Triniti vandeadvokaat Ramil Pärdi sõnul sõltub palju kinnisvaraturu olukorrast, aga vähemalt osaliselt kukuvad sotsiaalse taristu probleemid lõpptarbija rahakotti. "Karm reaalsus on see, et arendaja kirjutab selle taristutasu kaudselt müüdavate objektide hinna sisse," rääkis Pärdi.

"Minu hinnangul on sotsiaalse taristu tasu sisuliselt võrdne aktsiisiga. See pannakse hinnale otsa ja siis lisandub veel ka käibemaks," lisas ta.

Arendajate jaoks ei ole küsimus ainult tasu suuruses, vaid ka selles, et omavalitsustega peetavatel läbirääkimistel on nende positsioon sageli nõrgem. Kui arendaja ei nõustu omavalitsuse seatud tingimustega, võib viimane keelduda detailplaneeringu algatamisest.