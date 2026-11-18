Triniti jurist Kristiina Laura Järve
on töötanud pikalt Viimsi vallas ja näinud lähedalt, kuidas kiiresti kasvav elanikkond tekitab vajaduse ehitada uusi koole ja lasteaedu. "Kasumi teenib arendaja. Lihtsalt küsimus on selles, kas on õiglane, et kasumi teenib üks, aga väga suur osa kuludest ja kohustustest jääb kohaliku omavalitsuse ehk tegelikult kõigi nende maksumaksjate kanda," tõdes Järve.
Saates tuli juttu ka untsu läinud projektidest, võimalikest lahendustest ja sellest, kuidas põhjanaabrid on probleemile vastu astunud.
Küsimusi küsis Joonas-Hendrik Mägi.