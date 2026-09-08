Tagasi ST Tippjuht: jätkusuutlikkus mõjutab ettevõte konkurentsivõimet, ligipääsu kapitalile ja mainet tööandjana BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.

“Jätkusuutlikkus on tänases ärikeskkonnas muutunud heast tavast strateegiliseks vajaduseks või nii-öelda isegi strateegiliste suhete hügieeniküsimuseks. Kui veel mõni aasta tagasi seostati seda peamiselt keskkonnateemade ja aruandlusega, siis täna mõjutab jätkusuutlikkus ettevõtte konkurentsivõimet, ligipääsu kapitalile, tööandja mainet ja võimet pikaajaliselt väärtust luua ehk terviklikku positsioneerumist tegevuskeskkonnas,” räägib maailma ühe tuntuma audiitori-, maksu-, raamatupidamis- ja ärinõustamisteenuseid pakkuva organisatsiooni BDO Eesti juhtiv partner Sulev Luiga.

Luiga sõnul näevad nad üha enam, et klient ei otsi pelgalt teenusepakkujat, vaid usaldusväärset partnerit, kes aitaks muutlikus majanduskeskkonnas teha paremaid otsuseid ja mõistaks ka tehnoloogia rolli kaasaaegses äris, osates kasutada seda nii tõhususe kasvatamiseks kui ka riskide maandamiseks. Sedakaudu on tegevuste korraldamisel kasvanud nõudlus näiteks ESG- ja jätkusuutlikkuse teemade, küberturvalisuse, andmeanalüütika ning riskijuhtimise teenuste järele.

Uue positsioneerumisega kaasnevad ootused toovad kaasa aga ka väljakutseid. Kuna BDO nõustab paljusid suurettevõtteid, töödeldes tundlikke finants- ja äriandmeid, on neil rahvusvaheliste koostööpartnerite ootustest tulenevalt andmetöötlusele, ligipääsuhaldusele ja kvaliteedijuhtimisele väga kõrged standardid. “Tavapärasele lisaks peame tagama, et meie töötajad Eestis saaksid turvaliselt töötada nii kontoris, kliendi juures kui ka kaugelt, järgides sealjuures rangeid kvaliteedi- ja vastavusnõudeid. Meie protsesse hinnatakse ja auditeeritakse regulaarselt nii BDO rahvusvahelise võrgustiku, regulaatorite kui ka klientide poolt. Seetõttu ei saa me endale lubada kompromisse töökindluse, andmekaitse ega protsesside kvaliteedi osas. Tehnoloogilised lahendused peavad olema sama usaldusväärsed kui teenused, mida klientidele pakume,” selgitab Luiga.

See aga omakorda tähendab, et ka BDO Eesti enda IT-partner ei ole lihtsalt teenuseosutaja, vaid peab olema strateegiline partner, kes ühest küljest tagab süsteemide tõrgeteta toimimise, tehnoloogiliste lahenduste vastavuse kõrgeimatele standarditele ja teisalt aitab kaasa ka BDO võrgustiku jaoks mitte vähem tähtsate jätkusuutlikkuseesmärkide täitmisele.

IT-partner peab mõistma äri eripärasid

Luiga sõnul valiti IT-partneriks Telia, sest Telia on võimeline pakkuma terviklikku lahendust, mis sisaldab nii IT-teenuseid, võrguhaldust kui ka vajalikke seadmeid. Kuna tehnoloogia mängib BDO Eesti tiimide töökeskkonna kujundamisel võtmerolli, siis oli oluline, et partner mõistaks äri eripärasid, luues turvalise tehnoloogilise vundamendi, mis võimaldab ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele. „Tehnoloogia ei vähenda eksperdi rolli, vaid muudab selle veelgi olulisemaks, aidates nende teadmised kiiremini ja täpsemalt esile tuua,“ räägib ta.

Nii eelistatigi mitmele teenusepakkujale üht, sest nii on tagatud järjepidev terviklik vaade infrastruktuurile, küberturvalisuse kõrgem tase, probleemide kiirem lahendamine ja väiksem halduskulu. “Samuti võimaldab see optimaalsemalt planeerida investeeringuid ja viia ellu pikaajalisi tehnoloogilisi arenguid.“