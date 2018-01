Peugeot 5008: stiilne ja praktilisusest pakatav

08. jaanuar 2018, 10:30

Uus Peugeot 5008 erineb eelkäijast nagu Pariis Põlvast, kuid praktilisus ja seitse istekohta on endiselt alles. Juurde on lisandunud aga see, mida eestlasest autoostja kõige enam ootab: linnamaasturlik välimus ja reaalne võimekus maanteelt maha keerata.

Erinevused 3008-ga võrreldes pole sellega aga lõppenud. 5008 on kogukam ka laiuselt (+ 4 mm), kõrguselt (+16 mm), telgede vahelt (+165 mm) ja mis eriti oluline, ka kliirens on tal 17 mm kõrgem. Ehk 23,6 cm põhja kõrgus maapinnast on juba selline tulemus, mille pärast ei pea häbenema isegi tõsiusklikud M1G-klassi maasturid.

Kokku mahub sellesse autosse ära kuni 2150 liitrit kaupa, seda juhul, kui ka põrandasse uputatav kolmas istmerida välja tõsta, teise rea seljatoed alla lasta ja auto maast laeni asju täis laduda. Kusjuures kolmanda rea istmete väljavõtmine on imelihtne, istmed ise üsna kerged ja isegi õblukesem naisterahvas saab sellega vaevata hakkama. Kui kõrvalistuja seljatugi ettepoole alla lasta, saab selle autoga vedada kuni 3,2 meetri pikkuseid esemeid. Teise istmerea kõiki kolme tooli saab eraldi nihutada vastavalt sellele, kas rohkem on vaja ruumi kaubale või reisijatele. Lühidalt, praktilisuselt ja mahutavuselt on talle omasuguste seast väga raske vastast leida.

Nii mõnigi, kes on viimasel ajal Peugeot esindusse sattunud, on sealt naasnud teadmisega, et varem suure mahtuniversaalina tuntud 5008 pole pärast mudeliuuendust enam midagi muud kui pikendatud kerega uus 3008. Pikem tagauks, kahe istmerea asemel kolm ja kogu lugu. Aga vot ei ole!

Juhikoht nagu lennukis

Peugeot’ uued linnamaasturid on esimesed autod, mis on saanud inspiratsiooni Peugeot Exalt ideeautolt. Esiosa, taga­tuled, sise­disain jne. Et Exalt pidi tegelikkuses vihjama aga hoopis tuleval aastal müügile jõudvale uuele Peugeot 508-le, siis näeme suure tõenäosusega samalaadset kujustust õige pea veel. Igatahes on Exalti sisedisain üks õnnestunumaid, mida autotootjad on viimasel ajal suutnud välja mõelda. Klaveriklahve meenutav nupuriba suure puutetundliku ekraani all on stiilne ja samas geniaalselt mugav käsitleda. Kogu juhikoht meenutab lennuki kokpitti, eriti pisike nurgeline rool, mida üllataval kombel on päris mõnus kruttida. Ka Peugeot ise nimetab kogu seda lahendust i-Cocpitiks, mis on ka eraldi patenteeritud.

Näidukutepaneel on täisdigitaalne ning juht saab vastavalt soovile valida erineva disaini, teema ja taustavärvi. Viimast saab muuta kogu autos vastavalt meeleolule. Personaalsed seadistused saab salvestada ning isegi omale meelepärase aroomi saab valida, mida auto siis soovitud intensiivsusega salongi hakkab puhuma. Kui keegi peaks leidma sellest autost midagi, mis on tema arvates igav või ajast ja arust, on ta kas peast kosmonaut või pole ta lihtsalt teisi autosid näinud.