Miks iga ettevõtja peaks rohkem kasutama ärikingitusi?

Töötajate kingituste programm on firma edu alus

Tasub teada! Paljud firmad kasutavad järjepidevalt ja edukalt töötajate kingitustega tunnustamise programmi, mille alusel: *kingitakse värbamisel väike kontaktimeene; *tööle asumisel saab töötaja firmarõivastuse (nt logoga T-särk); *sünnipäeva peetakse meeles kingitusega; *kingi saab ka kooli lõpetamise või koolituse läbimise puhul; *meene saavad ka kõik tööjuubilarid.

Kindlasti on kõik ettevõtjad kokku puutunud probleemiga, kuidas leida ja hoida häid töötajaid. Üks järeleproovitud vahend oma töötajate lojaalsuse tõstmiseks on hoolikalt valitud ja läbimõeldud reklaamkingitused ja ametirõivad. See on ühtlasi ka kokkuhoid uute inimeste otsingute ja koolituskulude pealt. Juba värbamisel tekib võimalikul uuel töötajal esmamulje ettevõttest. Seega väike meene, näiteks pastapliiats, võtmehoidja või helkur, on väga asjakohane. Ettevõtte sümboolikaga riietus aga aitab uuel inimesel kiiremini meeskonda sulanduda, pakkudes tunnet, et ta on ettevõtte jaoks oluline ja oodatud.

Firmakingituste tegemine oma töötajatele annab pikaajalisi, tulevikule orienteeritud tulemusi. Esiteks motiveerib igasugune tunnustamine inimesi ning kui ettevõtte logoga meene on ka personaalne, praktiline ja vajalik ese, nagu näiteks seljakott või reisikohver, annab see tunnistust, et väärtustatakse just Sind.

Oma töötajad on ka reklaamkingituste valikule esimesed tagasiside andjad, info selle kohta, kas meene üldse kõnetab või ei jõua kiiresti valiku tegijateni, mis annab võimaluse teha aegsasti vajalikud korrektiivid.

Hea reklaamiidee on sotsiaalmeedias ja ettevõtte kodulehel firmarõivastuses töötajate piltide avaldamine – see tekitab positiivset kuvandit ja aitab luua ka rohkem ning odavamalt kontakte kui niisama lihtsalt firma logo näitamine veebis.

Tunnustamisprogramm on ettevõttele kasulik, sest sellega hoiate kokku värbamis- ja koolituskuludelt ning motiveeritud töötaja teeb oma tööd paremini ja on oma tööandjale lojaalsem.