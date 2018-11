Kuidas saavutada fassaadide uuendamisel pikalt püsiv tulemus?

Fassaadi renoveerimine on ühistu jaoks suuremahuline ja pikaajaline investeering, mille tõttu on oluline saada tulemus, mida ei pea enne investeeringu lõppu uuesti remontima või asendama. Tähtis on siinjuures nii planeerimine, materjalide valik kui ka töö kvaliteet. Kuidas saada püsiva tulemusega soojus isolatsiooni liitsüsteemidest fassaadid aastateks, räägivad fassaaditöid teostava ettevõtte Deckol Nord juht Jaan Vikat ja ehitusmaterjalide tootja Caparol fassaadide konsultant Eiko Roosimägi.

Kauakestva fassaadi tagatiseks on süsteemipõhine ehitamine ning komponendid, mida paigaldatakse tootja poolt ette antud soovituste järgi. Nii on tagatud materjalide ja fassaadisüsteemi pikk eluiga, mis fassaadide puhul ulatub täna juba enam kui 60 aastani. Fassaadi edukas renoveerimine seisab kolmel põhialusel.

Planeerimine, projekti juhtimine projektijuhi poolt ja omaniku järelevalve

Fassaadi renoveerimise ettevalmistusprotsess algab just selle valdkonna teadmistega projektijuhi valimisest, kes on suuteline vedama projekti planeerimisest kuni valmimiseni. Projektijuht peaks suutma kaasa rääkima ülesande püstitamisel, projekti koostamisel ja ehituse tööde aegsel kontrollimisel. Ei ole mõistlik panna mitme miljoni euro suuruse investeeringu eest vastutama ühistu juhatuse liiget, kellel pole ehitusalast tausta ega kogemusi. Kohe projekti käivitamisel oleks mõistlik esimese asjana valida välja ka omaniku järelevalve, kes vajadusel saab kaasa rääkida projekteerimisel, kuid kindlasti peaks kontrollima kogu tööd ja töödes kasutatavate materjalide vastavust projektile.

Projekteerimine

Selles etapis toimub materjali, süsteemsete lahenduste ja disaini valik ning tuleb otsustada ära kõikvõimalikud ehitustehnilised lahendused – liited, sõlmed, soojustuskihi paksus jne. Projekteerimise tähtsust ei tohi alahinnata, sest see on pikaealise tulemi tagamiseks üks olulisemaid tööetappe. Sageli on nõrk projekt põhjuseks fassaadi kiirele lagunemisele. Projektides ei saa alati kasutada tüüplahendusi, vaid vaja on luua igale objektile vastavalt selle eripäradele personaalsed lahendused.

Mida kehvemini ja odavamate materjalidega on fassaad tehtud, seda tihedamini reeglina fassaad hooldust vajab.

Üks oluline osa projekteerimisest on materjalide valik!

Kujunduslik lahendus sünnib enamasti arhitekti peas, kes paneb kokku oma nägemuse, kohaliku omavalitsuse poolt nõutava ning kliendi soovid. Disaini puhul on valik väga lai: ühevärvilised ja kirjukivikrohvid, lamelltellised, klinkertellised, naturaalkivist ning dekoratiivsete lahendustega fassaadid. Lahenduse väljatöötamisel oleks mõistlik kaasata materjalide ja süsteemse lahenduse valiku tegemiseks tootja esindaja, kes oskab anda soovitusi ja selgitada, millele tähelepanu pöörata. Näiteks fassaadi tume värvitoon nõuab spetsiaalseid lahendusi ning kui tootjal selliseid süsteeme pakkuda pole, võib see oluliselt

lühendada fassaadi eluiga. Tootjad annavad oma toodetele garantii vaid siis, kui need on õigesti kasutatud. Valesti kasutatud materjalidele aga garantii ei laiene. Samas soliidsemad tootjad pakuvad tellijatele ka lepingulist garantiid.

Tigutorn Tartus. Foto: Toomas Tuul

Ehitamine

Hea ehitaja leidmine on teadagi keerukas, kuid mitte võimatu. Ehitaja valiku tegemisel ei tohiks olla esimesel kohal ehitushind, vaid ehitusfirma ajalugu, referentsibaas ja sarnaste objektide omanike ja ehitusjärelevalvete soovitused. Väga oluline on pakkumiste läbirääkimiste faas – soovitav on ühistul panna kõik küsimused eelnevalt kirja, et kohtumisel saada selge ülevaade ehitusfirma plaanidest ja kompetentsist. Ehitusfirma vastused peavad olema konkreetsed, arusaadavad ja argumenteeritud. Kas vastused on asjakohased, oskab hinnata projektijuht või võimalusel läbirääkimistesse kaasatud valdkonnaspetsialist.

Fassaadi eluiga pikendab korrektne hooldus

Iga fassaadi eluea tagamise aluseks on korrektne hooldamine. Kortermaja renoveerimisel mõeldakse paraku sellele vähe. Sageli arvatakse, et teeme fassaaditööd valmis ja rohkem ei pea sellele enam mõtlema. Tegelikult on igal fassaadilahendusel oma hooldusintervall, mis sõltub aluspinnast ja selle viimistluslahendusest. Näiteks puitu õliga kattes on hooldusintervall umbes 1–3 aastat, lasuurvärvide puhul 3–5 ning katvate puiduvärvid korral 8–15 aastat. Krohv ja krohvivärvid peaksid aga andma püsiva tulemuse 15–25 aastaks. Mida kehvemini ja odavamate materjalidega on fassaad tehtud, seda tihedamini reeglina fassaad hooldust vajab. Seega, kui on siiski kasutatud odavaid materjale ja lahendusi, tasub fassaadi hooldustöödel alati püüelda pikaajaliste lahenduste poole, sest see tuleb kindlasti lõppkokkuvõttes soodsam kui mitmed halvad lahendused kokku. Kui võimalik, siis ka hooldustööde planeerimisel kaasata protsessi ka tootja esindaja, kes annab nõu nii lahenduste koostamisel kui ka materjalide valikul.

Uue fassaadiga kortermaja Tallinnas. Foto: Maris Tomba

Fassaadide soojustussüsteemide süsteemsed lahendused

Hoone fassaadi soojustussüsteemi puhul on võimalik valida kahe põhimõttelt erineva lahenduse vahel: tuulutatav soojustussüsteem või tuulutuseta soojusisolatsiooni-liitsüsteem (SILS), mis on kuulunud juba aastakümneid maailma tõhusaimate energiasäästliku ehitamise lahenduste hulka. Seda fassaadi soojustamise lahendust kasutatakse maailmas kõige enam, sest see on majanduslikult (nii rahaliselt kui ka lahenduslikult) loetud kõige efektiivsemaks lahenduseks. Samuti on seda lahendust kõige rohkem katsetatud ning normitud.

Eestis ei ole fassaadisoojustuse liitsüsteeme kui terviksüsteeme normitud. Juriidiliselt loeb vaid lepingus esitatud viide konkreetsele sättele, normile või juhendmaterjalile, mis kaitseb tellijat ning esitab projekteerijale ja ehitajale selged nõudmised. Seepärast peaks lepingus olema väga konkreetselt kirjas, millistele normidele või määrustele peab tellitav töö vastama. Ei piisa ainult normile viitamisest, vaid vaja on kasutada konkreetseid viiteid.

Head tulemust ei saa ühe nüansiga, kõik on omavahel seotud, peab olema läbimõeldud ja dokumenteeritud. Arhitekti, ehitusjärelevalve ja tellija töö kergendamiseks on koondanud erinevate suurtootjate, erialaliitude ja ehitajate teadmised ET-kaarti ET-2 0404-1010, mis on suurepärane alusdokument, et kõik osapooled saaksid ühtmoodi asjadest aru.

Põhilised vead fassaadimaterjalide valikul

• Väga oluline on fassaadi mehhaanilise koormuse taluvus. Näiteks kui fassaadis on augud ja praod, võib viga olla fassaadi soklikorruse lahenduses. Sageli piisab sellestki, kui kõnnitee ääres olev fassaadiosa katta 2_3 meetri kõrguselt löögikindla lahendusega.

• Toote tehnilist informatsiooni on väga oluline lugeda. Toote tehnilist teavet on aga kõige mõistlikum lugeda tootja ametlikult veebilehelt , kahtluste korral kontrollida infot originaalkeeles, sest tõlkes võib esineda vigu.

• Silikoonvärv ja -krohv ei pruugi olla alati isepuhastuvad, kuigi sageli nii arvatakse või räägitakse.

• Fassaadidele maalitud pildid valmivad pärast värvimist eraldi protsessina, mitte samaaegseltviimistlemisega.

• Tooted ja tehnoloogiad on aastate jooksul märkimisväärselt arenenud ning tellijal võiks olla rohkem julgust küsida fassaadimaterjale, mis oleksid pleekimiskindlad, UV-kindlad ning argumenteeritult isepuhastuva toimega.

• Täissüsteemne lahendus on nii tellija kui ka ehitaja jaoks üks garantiisid, et tulemus on katsetatud ehk tõestatult toimiv.

• Arhitekti, ehitusjärelevalve ja tellija töö kergendamiseks on koondanud teadmised ETkaarti ET_2 0404_1010, mis on suurepärane alusdokument.