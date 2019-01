Tendo kabinet-kapp on kui ühe käeliigutusega kokkupakitav kontor. Foto: Isku

Modernsed kapilahendused loovad korras ruumi

Lõputud paberikuhjad laual, ilmatu virn kaustikuid ja vihikuid, märkmepaberid ja järjehoidjad – asjadest võib saada töökohal tõeline nuhtlus. Leidlikult kombineeritud kapid ja riiulid annavad ruumile uue hingamise ning muudavad töökoha tõeliselt käepäraseks.

Tänapäeva kapilahendused ei näe ainult maitsekad välja, vaid on ka ülimalt praktilised ja nutikad. Nende abil saab kerge vaevaga luua puhta ilmega ruumi, kus kõigele tarvilikule on oma koht. Kappe saab panna avanema üles või küljele ning tellida erinevate mõõtude ja riiulite asetusega.

Rulooustega Tendo kappi saab kasutada lahtisena töö ajal ja hiljem võõraste pilkude eest sulgeda. Foto: Isku

Stiilse rulooustega Tendo kapiga saab luua koos teiste sama sarja toodetega moodsa terviksisustuse kontori, koduse töötoa, laste- või teenindusasutuse jaoks. Kasuta rulooustega kappi lahtisena tööajal ja sulge see pilkude eest, kui tegemised on valmis.

Lükandustega Tendo kappi saab kasutada uudse terviksisustuse loomiseks nii koduses kui ka töises interjööris. Foto: Isku

Ka modernset lükandustega Tendo kappi saab kombineerides teiste sama sarja toodetega kasutada uudse terviksisustuse loomiseks kas kontoris, koduses töötoas või laste- ja teenindusasutuses. Kasuta seda kappi vastavalt vajadusele kas lahtisena või suletuna nii tolmu kui pilkude eest. Rulooustega kapi saad tellida erinevate mõõtude ja riiulite asetusega, lükanduksed võivad olla kapi materjalist või klaasist.

Moodne skandinaavialiku joonega Tendo sari on loodud klientide erinevatele vajadustele mõeldes. Sarja kuulub hulganisti omavahel sobivaid kappe ja riiuleid. Riiulitele saab paigaldada ruloo-, klaas- või tavalisi uksi ning osadele mudelitele ka lükanduksi.

Tendo rulooustega kapp ühildub materjalilt ja mõõtudelt teiste Tendo sarja esemetega ning toimib hästi ka koos Matrix laudade ning Link ja Element vaheseintega. Nii on sul kõige mõistlikuma individuaalse lahenduse loomisel rohkelt mänguruumi. Sisusta kas terve ruum korraga või täienda mööblit ajapikku vastavalt vajadusele.

Valida saab oma maitse järgi kapi tüübi, suuruse ja materjali, aga ka lukud ja jalgade stiili. Jalgade valikus on rattad, sokkel ja jalad. Kappe on võimalik lukustada. Soovi korral saab paigaldada sellised lukud, et Tendo kappide ja töölaudade sahtliboksid avaneksid sama võtmega.

Tendo kabinet-kapp on ideaalne juhul, kui soovid, et kõik vajalik töötegemiseks oleks käe ulatuses. Foto: Isku

Tendo sarjast leiab ka erinevate mõõtudega tavaustega kapid. Näiteks Tendo kabinet-kapp on kui ühe käeliigutusega kokkupakitav kontor. Kui soovid, et vajalikud paberid, kaustad ja muud töövahendid oleksid tööd tehes käeulatuses, aga muul ajal varjul, on Tendo kabinet-kapp täiuslik valik. Kabinet-kapp võimaldab avada siinidel riiulid ühe käeliigutusega, muul ajal on ruum moodsalt klaar ja puhas. Kapi mõõdud ja riiulite asetuse saad valida vastavalt vajadusele.

Esitluse tegemiseks või loengu pidamiseks on ideaalne Tendo AV kapp-pult. Kapp-pult on nii funktsioonidelt kui kõrguselt loodud püstijala esitluste sujuvaks läbiviimiseks. Lauaplaadile ja vaheriiulile on mugav asetada abimaterjale või tehnikat. Nägus suletav kapp mahutab kirjanduse, näidismaterjalid, õppevahendid või muu vajaliku. Kapp-pulti saab kasutada ka ajutise töökohana või ruumiosa eraldajana.

Tendo ratastel kapp liigub koos kasutajaga. Foto: Isku

Kui soovid, et vajalikud paberid, kaustad ja muud töövahendid oleksid tööd tehes käeulatuses, aga muul ajal korrektselt varjul, on liigutatav kapp hea valik. Tendo ratastel kapp liigub koos kasutajaga. Kapp on ruloouksega suletav ja sinna saab peita lisaks riiulitele ka näiteks sahtli pisemate esemete jaoks. Nägusa kapi pealmisel pinnal on lisaruumi ja süvend kirjutustarvete jaoks.

Tendo sarja kappidega saab kaasa valida ka mitmesuguseid lisatarvikuid. Tellides Tendo sarja tooteid, küsi kindlasti täpsemalt, milliseid lisatarvikuid nendele soovitatakse. Lai valik lisavarustust tagab kappide, riiulite ja sahtlite toimimise täpselt kasutaja vajaduste kohaselt.

Tendo sarja kappidega saab valida erinevaid lisatarvikuid. Foto: Isku

Tendo lisavarustust on väga erinevat tüüpi ja mitmetes mõõtudes. Näiteks on valikus:

•Sahtlid

•Sahtlisüsteemid

•Sahtli- ja kapiosade eraldajad

•Pliiatsisahtlid

•Rippkaustade sahtlid

•CD-plaatide hoidikud jpm