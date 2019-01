Tänapäeval õpitakse aina loovamas vormis, mistõttu peab ka koolimööbel olema paindlik. Foto: Isku Jaga lugu:

Noobel koolimööbel innustab õppima

Kui vanamoodsas klassiruumis istusid õpilased üksteise järel rivis, siis tänapäevased koolimööbli lahendused lubavad aktiivset õpet ja ka püstijala tööd, et õppimine läheks ludinal ja vaim oleks virge.

Nagu enamikus eluvaldkondades, on ka õppimises toimunud uuendus ja innovatsioon. Õpitakse üha rohkem asju ise uurides ja katsetades, üheskoos arutledes ning üksteist juhendades, nii raamatust kui ka internetist, virtuaal- ja klassiruumis, üksi ja koos. Nõnda peab saama ka olemasolevat ruumi kasutada paljudel eri viisidel ja õpiolukordades.

Isku aktiivse õppe mööblilahendused pakuvad võimalust töötada gruppides ja teha tiimitööd kas suurema laua ümber või laudadest moodustatud ringis. Niisamuti saab mööbli integreerida individuaalseks tööks, et lahendada segamatult koduseid ülesandeid. Vastupidavad, individuaalsed ja kohandatavad lauad-toolid ning pehmed istumispadjad ja mooduldiivanid on lihtsad kasutada, mitmekülgsed, kergesti kohandatavad ning ärgitavad maailma avastama ja mõtestama.

„Väga toredad on istumispadjad ja nurgaistmed, millest saab moodustada ka vaikseid nurgakesi. Ning grupitöö lauad saab panna kokku näiteks meekärgedeks,“ räägib Isku büroo- ja koolimööbli müügijuht Egon Hiob, kelle sõnul juurutab Isku koolimööbli puhul kastist välja mõtlemist, mida soosib ka tänapäeva tehnoloogia. „Tänapäeva õpimeetodid on aina loovamas vormis, mistõttu pärsiks riburada pidi rivis istumine tunnis kaasa löömist,“ lisab ta.

Funktsionaalne ja kergesti kohandatav koolimööbel toetab ka õpilaste füüsilist aktiivsust, sest mööblit saab ühest kohast teise tõsta ning vahelduva eduga ümber reguleerida näiteks nõnda, et vahepeal saaks ka püstijalu õppida. Kõik me teame, mida tähendab 30 minutit paigal istumist – see kurnab keha. Aga kui töötada nõnda, nagu kehal parasjagu mugavam on – istudes, seistes või kas või pikutades –, siis oleme aktiivsed ka vaimselt.

Popimad tooted: plastikust ergonoomilised toolid ja vastupidava plastikkandiga lauad

Prima reguleeritavate toolide istme-ja seljaosa on vineerist, mis on kaetud erinevat tooni laminaadiga või polüpropüleenist. Raamid on valmistatud värvitud painutatud mettalltorust.

Eriti populaarsed on polüpropüleenist istme ja seljatoega Prima koolitoolid. Polüpropüleen on üks maailmas enimlevinud plast ning kui sellest materjalist vormida iste ja seljatugi, siis on võimalik toota tool, millel on üllatavalt mugav ka pikemat aega istuda. „Need toolid jäävad ergonoomiliselt keha ümber,“ kommenteerib Hiob.

Prima koolitoolid on mõeldud eel- ja algkoolidele, gümnaasiumitele ja kutsekoolidele. Ergonoomikale ja mugavusele pööratakse erilist tähelepanu. Erinevad materjalid võimaldavad mitmekülgset kasutamist vastavalt vajadusele.

Teine popp toode on Prima koolilauad. Tavapärase 2 mm ABS-kandiga lauaplaadi kõrval saab tellida ka plastikust valatud servakandiga lauaplaadiga koolilaudu. „Kui ABS-kant on plastikliist, mis on liimitud lauaplaadi servadesse, siis plastikkant sulatatakse tootmisprotsessi käigus lauaplaadi külge. See on Isku koolilaudade üks eelis, sest plastikust servakant jääb üle lauaplaadi ääre ja seda pole võimalik rikkuda ega küljest kiskuda,“ räägib Hiob, kelle sõnade järgi näeb plastikkant ka parem välja.

Antimikroobne koolimööbel kaitseb lapsi viiruste vastu!

Isku koolimööblit saab tellida ka antimikroobse pinnaga, mis vähendab oluliselt või isegi välistab nakkuste levimise pindade kaudu ning lapsed püsivad terved. Uuringud on tõestanud, et antimikroobse pinnaga klassiruumis oli baktereid 95 protsenti ja koolist puudumisi õppeaasta jooksul 20 protsenti vähem.

