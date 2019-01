Kogu terviklahenduse tellimine ühest kohast garanteerib maitseka ja läbimõeldud lahendustega kodu. Foto: OCCO Jaga lugu:

Kuidas sisustada uut kodu ilma lõputu sisustuspoodide külastuseta?

Õige sisustuse valik on üks tähtsamaid küsimusi igas kodus, olgu tegemist omaenda mõnusa pesakesega või väljaüürimiseks mõeldud investeeringuga.

Stiilne ja mugav sisekujundus nõuab aga suurt eeltööd ja parajal määral pühendumist. Kuidas toimida siis, kui endal oskusi või aega napib, ent ometigi tahaks, et kodu oleks sisustatud kaunilt ja läbimõeldult? Abiks tuleb OCCO terviklahendus, mis kätkeb endas personaalset ja mugavat sisustusteenust.

Eesti ettevõte OCCO ei paku mitte ainult mööblit, vaid kodu terviklahendust, mis tähendab, et klient saab kogu vajamineva sisustuse mugavalt ühest kohast. Terviklahendus sobib väga hästi inimesele, kes on kolinud uude või vastrenoveeritud majja või korterisse, kus puudub sisustus. Teenus annab kindluse, et kõik mööbliesemed sobivad nii omavahel kui tervikuna. Klient ei pea muretsema selle pärast, et mõni asi ei mahu oma kohale või riivab silma.

Kui oled soetanud eluaseme investeeringuna, et see hiljem välja üürida, aitab terviklikult ja maitsekalt sisustatud interjöör üüripinnal teiste seas esile kerkida ja võimaldab küsida oluliselt kõrgemat üürihinda. OCCO kogemus näitab, et kahetoalise korteri saab kaunilt möbleerida juba kõigest 9000 euroga ja seda koos köögimööbliga.

OCCO poole pöördudes ei pea sa oma sisustusotsuseid kunagi üksi tegema - igale kliendile tuleb appi personaalne konsultant, kes pakub välja omavahel kokkusobivaid tooteid, projekteerib kõik eritellimusel valmivad lahendused, näiteks köögimööbli ja sisseehitatud panipaigad, ning teeb vajadusel isegi 3D-joonise kodu tulevasest sisekujundusest, kasutades väljavalitud tooteid.

Terviklahenduse olulised eelised

Kokkuvõttes saavad OCCO terviklahenduse tellijad nautida mitmeid eeliseid, millest suurimad on:

•Ajasääst - sa ei pea kulutama oma aega lõputult sisustuspoodide vahel pendeldades, vaid saad kasutada seda sihipäraselt mõningaks kohtumiseks OCCO konsultandiga, kes aitab sul välja valida kogu vajaliku sisustuse;

•Kulude kokkuhoid - soetades kogu sisustuse ühest kohast, saad nautida tarnijate pakutavaid soodustusi, mis kehtivad OCCO terviklahenduse klientidele

•Kindla peale minek - sa ei pea oma sisustusotsuseid kahetsema, kuna kõik on eelnevalt läbi mängitud ja sa oled oma valikutes veendunud;

•Mugavus - ära jääb tüütu mööbli kojuvedu ja kokkupanek, kuna OCCO teeb selle kõik sinu eest ära;

•Südamerahu - OCCO on sinu usaldusväärne partner, kes suhtub tõsiselt oma toodete ja teenuste kvaliteeti ning teeb kõik, et sinu rahulolu oleks tagatud. Selle pärast pakub OCCO igale tootele garantiid, teeb paigaldusobjektidel järelevalvet ja näeb rohkelt vaeva suurepärase klienditeeninduse nimel.

Küsi abi asjatundjalt!

Kui sa pole oma soovides lõpuni kindel, võid alati tulla esmalt konsultatsioonile. OCCO konsultant aitab sul oma vajadustes selgusele jõuda ning annab häid ideid, mida oma kodu sisustamisel kasutada.

Juba üsna pea oled oodatud külastama ka OCCO sisustussalongi Maakri kvartalis!

Vaata lähemalt ka OCCO veebisaidilt!