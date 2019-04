Alkolukuga võtmekapp takistab alkoholi tarvitanud isikute ligipääsu sõiduki võtmetele

Paraku pole see mingi uudis, et mootorsõiduki juhtimine alkoholijoobes võib hävitada elusid. Sellest hoolimata istuvad inimesed ikka veel alkoholi tarvitanuna rooli taha. Innovaatiliste turvalahenduste maaletooja Hansab ASi pikaajaline koostööpartner, Rootsi firma Creone AB, pakub lahendust, mis koosneb elektroonilisest võtmekapist ja Draeger Interlocki alkolukust.

Kui seade tuvastab väljahingatavas õhus alkoholisisalduse, võtmekapi uks ei avane Foto: Hansab AS

Alkolukk mõõdab väljahingatava õhu alkoholisisaldust ning kui seade tuvastab alkoholi tarvitamise, ei ava võtmekapp ust ja sõidukijuht ei saa võtmeid kätte. Süsteem kontrollib väljahingatava õhu alkoholisisaldust nii võtme väljastamisel kui ka tagastamisel. See annab kindluse, et kogu tööpäeva jooksul ei tarvita juhid alkoholi.

Selline seade sobib eelkõige ettevõtetesse, kus sõidukeid kasutavad erinevad isikud ning võtmed asuvad ühes kindlas kohas luku taga. Näiteks transpordifirmad, kullerfirmad, taksod, valveteenust pakkuvad ettevõtted, reisijateveoga tegelevad ettevõtted.

Sven Pildre , Hansab AS füüsilise turvatehnika müügijuht Alkolukk sobib eelkõige ettevõtetesse, kus sõidukeid kasutavad erinevad isikud. Lisaks annab seade hea ülevaate võtmete väljastamise ja tagastamise aja ning isikute kohta.

Alkolukku on võimalik paigaldada ka sõidukitesse, aga siin mängib rolli kulufaktor, kuna seade tuleks paigaldada igasse sõidukisse eraldi ning ettevõttes, kus on palju sõidukeid, on see väga kulukas.

Kui võtmed asuvad elektroonilises võtmekapis, tuleb sellele paigaldada vaid üks seade. Lisaks on elektrooniline võtmekapp kasutajatele ja administraatoritele väga mugav – seade registreerib iga võtme väljastamise ja tagastamise aja ning isiku, kes võtme võttis. See annab hea ülevaate ja on turvaline lahendus võtmete halduseks.

