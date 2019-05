Nutikas veo- ja tööülesannete halduslahendus valmib rätsepatööna

Neli aastat tagasi tõi eestimaine GPS logistikalahendusi pakkuv ettevõte GSMvalve OÜ turule innovaatilise toote GSMtasks, mis võimaldab lihtsalt ning efektiivselt juhtida ja hallata mistahes mobiilset tööjõudu. GSMtasks on oma laia funktsionaalsusega Eestis kindel turuliider ning nende kliendibaas ulatub USAst Tansaaniani.

„Oleme tänaseks valmis saanud suurepärase lahenduse, kuid samas ei eelda me ideaalset sobivust igale ettevõttele. Soovime täita kliendi igakülgseid vajadusi ja kuna meil on olemas oma arendusmeeskond, saame pakkuda võimalust lahendust kliendi vajaduste järgi kohandada,“ selgitab GSMvalve OÜ turundusjuht Grete Jeltsov.

Automatiseeri ja optimeeri

Logistikute päevatööst võtab pahatihti suure osa planeerimine, et veoringid oleksid võimalikult optimaalsed, meeskonnatöö sujuks ning kaup või teenus jõuaks klientideni õigeaegselt. Lisaks veel dokumentatsiooni ettevalmistamine, tööaegade arvestamine ning ettevõtte kuludel silma peal hoidmine. Teame kõik, et hea tööriista puudumisel võib iga ülesanne olla kordi keerulisem ning aeganõudvam kui võiks.

GSMtasks’i kasutuselevõtmine ettevõttes võimaldab lihtsustada nii logistikute, tehnikute, juhtide kui teiste spetsialistide tööd märkimisväärselt, sest annab täieliku ülevaate masinate asukohast ja liikumistest sihtpunktide vahel, optimeerib teekonnad ning jagab ülesanded automaatselt tööaegu arvestades kollektiivi vahel, koondab kaubelehed, lepingud ning aktid digitaalselt, ning võimaldab lahenduse kaudu reaalajas teavitusi saata nii oma meeskonnale kui klientidele.

Toome lihtsa näite kullerteenust pakkuva ettevõtte põhjal, kus logistik peab koordineerima kümne juhi tööd. Oletame, et päeva jooksul on vaja jõuda kuuekümne kliendini Harjumaa piires ning arvestada tuleb ka asjaoludega, et mõneni neist peab kaup jõudma enne keskpäeva ja kaks autojuhti lõpetavad tööpäeva teistest varem. GSMtasks’i lahendust kasutava ettevõtte töödejuht või logistik peab päevaplaani tegemiseks sihtpunktid koos ülesande kirjelduse ja kliendi kontaktidega vaid tabelisse sisestama ning lahendusse laadima, mille järel jagab see ülesanded juhtide vahel ära automaatselt, võttes arvesse nii veomarsruutide optimaalsust, tööaegu kui ülesannete tähtaegu.

Mida täpselt ülesannete jagamisel lahendus arvestama peaks, saab iseseisvalt seadistada ning vajadusel muuta. Juhtidel jääb vaid avada oma nutiseadmes GSMtasks äpp ning järjekorras ülesandeid täitma asuda. Teekondi on võimalik ka käsitsi paika panna ning sihtkohti vajadusel kaardil hiirega vedades ümber tõsta. Samuti annab ümber mängida ülesannete täitmise järjekorda, kui peaks selguma, et mõne kundeni tuleb jõuda planeeritust varem.

Kogu uuenduste info jõuab koheselt ka juhtideni ning soovi korral võib muudatustest teada anda nii kliendile kui töötajale teavitusmoodulit kasutades kas smsi või emaili teel. Tööülesande sooritama asumisel, saadab lahendus kliendile teavituse ning lingi, mille abil on võimalik jälgida vastavalt siis kas näiteks tellitud paki või tehniku liikumist kaardil ning orienteeruvat kohalejõudmise aega. „Tegemist on kliendi jaoks mugava funktsiooniga, sest nii on võimalik ka oma tegevusi päeva jooksul paremini planeerida,“ selgitab Jeltsov.

Lai funktsionaalsus kohaldub erinevate ettevõtetega

GSMtasks leiab potentsiaalselt kasutust väga erinevates ettevõtetes, kes liikuva kollektiivi tööd planeerima peavad. Olgu selleks siis kullerid, tehnikud, paki- või toiduvedajad, koristusteenusepakkujad või keegi muu. Lahenduse teeb käepäraseks võimalus ülesandeid kiirelt ja lihtsalt kas kogu päevaks ette planeerida või vajadusel jooksvalt juurde lisada ning töötajatele suunata. Selle lihtsa funktsiooni abil sobitub GSMtasks nii kindlat päevaplaani järgivate ettevõtetega kui ka nii-öelda „on the go“ teenust pakkuvate firmadega, kelle töötajate ülesanded sõltuvad otseselt klientide soovidest.

Heaks näiteks saab tuua liftide, eskalaatorite ja liikurteede suurtootja Eesti Otis AS, kes oma seadmete hooldus- ning remonditeenuse pakkumise korraldamiseks juba pikemat aega GSMtasks’i kasutab. Tänu lahendusele on neil võimalik lisaks erakorraliste väljasõitude haldamiseks lahenduses automaatselt korduma panna korralised hooldustööd.

Tülikas paberimajandus on ajalugu

GSMtasks’i üks suurimaid kliente on täna näiteks Londonis tegutsev tassikoogifirma Lola’s Cupcakes, kes igapäevaste laialivedude jaoks antud lahendust kasutab ja sellega ka kogu paberimajanduse digitaalseks muutnud on.

Saatelehtede, lepingute, aktide ja muude kauba või teenusepakkumisega soetud dokumentide haldamine veebipõhiselt ei säästa mitte ainult loodust ja ruumi kontoris, vaid muudab igapäevatöö ka sujuvamaks ning kiiremaks. Selle asemel, et töötaja suure paberikuhjaga teele saata, on võimalik kas telefonis või tahvelarvutis mugavalt vajalikud dokumendid täita, võtta allkirju, lisada vajadusel juurde isegi pilte ning kõik see kliendile otse e-mailile saata. Päeva jooksul lisanduvate tööülesannete või maha ununenud dokumentide puhul saab samuti vajalikud paberid kontorist lahendusse saata, vähendades nii aeganõudvaid tühisõite ja ebavajalikke kulutusi kütusele.

GMStasks pakub selget ülevaadet toimuvast

Lisaks sellele, et GSMtasks’i kasutajaid abistavad sihtkohta liikumisel optimaalseimal marsruudil püsimiseks erinevad integreeritud navigatsiooniprogrammid nagu Waze ja Google Maps, on ka logistikutel selge ülevaade töötajate liikumisest reaalajas kogu päeva jooksul. „Mingeid GPS seadmeid autodele paigaldama ei pea, sest positsioneerimine toimub juhi kasutatava telefoni või tahvelarvuti asukoha järgi,“ selgitab Jeltsov.

GSMtasks võimaldab hoida silma peal ning analüüsida täpselt selliseid näitajaid nagu ettevõtte arengu seisukohast vajalik on. Näiteks saab ülevaate teel oldud või kauba mahalaadimisele kulunud ajast, kui kaua võttis aega kogu ülesande täitmine, kas juhid on kaldunud marsruudist kõrvale või tegelenud tööajal kõrvaliste tegevustega ja palju muudki. Juhtidele endale annab selge ja paika pandud ülesandeloend aga kindlustunde, et kõik tööd saavad päeva lõpuks tehtud ja midagi ei unune.

Liikuma hakates peab juht lahenduses oma staatust muutma, et näha orienteeruvat kohalejõudmise aega. Seda saavad jälgida nii töödejuhid kui ka kliendid. Ülesande lõpetamisel tuleb taas vastav staatus valida, mille järel kaob töö loendist ning võib alustada uue täitmist. Juhul, kui ülesanne on millegi pärast ebaõnnestunud või seda pole võimalik lõpule viia, saab samuti lahenduses vastava märke teha ning soovi korral ka lisainfot juurde lisada.

GSMtasks veebiseminar

Koostöös Äripäevaga korraldab GSMtasks 28. mail kell 10:00-11:30 internetis põneva ja praktilise veebiseminari, mis annab ülevaate nutika veo- ja töökorralduslahenduse kasutusvõimalustest väga erinevates valdkondades.

Olgu Sinu ettevõtte eesmärk pakkuda kiireimat kullerteenust, mobiilset autoabi või hoopis kolimisteenust, on kiire ja sujuv töökorraldus kvaliteetse tulemuse eelduseks. Kuidas seda aga teha lihtsalt ja aegasäästvalt ilma liigse närvikuluta? Osale ja saa teada!

